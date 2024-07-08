Ночью в небе над Черкасской областью уничтожили ракету: какие последствия вражеской атаки, есть ли пострадавшие

Ночью 8 июля бойцы Путина атаковали Украину баллистикой и крылатыми ракетами с самолетов стратегической авиации. Одну из них защитники неба сбили над Черкасской областью.

Об этом сообщил председатель ОВА. Также рассказал, есть ли пострадавшие и разрушения.

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Какие последствия атаки на Черкасскую область сегодня ночью

оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

Игорь Табурец отметил, что утро действительно хорошее для Черкасской области благодаря ВСУ.

Во время ночной тревоги силами ПВО уничтожено вражескую ракету в нашем небе. Прошло без пострадавших, а также разрушений инфраструктуры,

– заявил чиновник.

Также председатель ОВА призвал не игнорировать предупреждения об опасности, беречь себя и родных.

Заметим, в Воздушных силах сообщили, что этой ночью агрессор атаковал Украину ракетами воздушного и наземного базирования. В частности, 4 Х-101 с самолетов стратегической авиации Ту-95МС и 2 баллистическими ракетами "Искандер-М".

ПВО уничтожила 3 крылатые ракеты Х-101 в Житомирской и Черкасской областях.