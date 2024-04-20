Коварный удар россиян по Днепру: в городе 20 апреля объявлено Днем траура

Утром 9 апреля российские захватчики совершили циничную атаку на Днепропетровскую область. К сожалению, в результате вражеской атаки есть раненые и погибшие, среди которых - двое детей.

Взрывы на Днепропетровщине и в Днепре прогремели ориентировочно с 5:10 до 5:19 19 апреля. Воздушные силы ВСУ предупреждали об атаке ракетами.

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В Днепре объявлен День траура

Городской голова Днепра Борис Филатов сообщил о том, что в субботу, 20 апреля, в городе объявлен Днем траура по погибшим в результате ракетных ударов оккупантов в ночь на 19 апреля.

Подчеркиваем, что соответствующее распоряжение уже подписали.

В Днепре объявили 20 апреля Днем траура / Фото Борис Филатов

Согласно последним обновлениям информации, в целом в области известно о 7 погибших и 35 раненых в результате циничного удара врага.

С целью почтения памяти жертв трагедии, которая произошла 19 апреля 2024 года в результате ракетного обстрела Россией в городе Днепре и области объявить днем траура в городе Днепре 20 апреля 2024 года,

– говорится в распоряжении.

На здании Днепровского городского совета, домах и сооружениях коммунальных предприятий, учреждений и учреждений городского совета будут приспущены украинские флаги.

Что известно о вражеском ударе по Днепру и области: главное

Утром 19 апреля враг в очередной раз нанес удар по территории нашего государства. В частности, российские захватчики попали в пятиэтажку, частично разрушив здание.

Известно, что в городе повреждены 5 многоэтажек и 2 частных дома, 3 учебных заведения, 7 административных и офисное здания, рынок, магазины и торговые павильоны, отель, СТО. А еще – почти полсотни авто. Разрушена и инфраструктура Днепра.

Во время атаки по Днепру враг также ударил по объектам Укрзализныци. Так, результате обстрелов были ранены железнодорожники. В Синельниковском районе побиты более 60 частных домов, авто. Уничтожена солнечная электростанция. Изуродовано предприятие.

Среди погибших в результате обстрела Днепра одна из сотрудниц Укрзализныци. Еще семеро железнодорожников получили ранения. Известно, что погибшую звали Оксана Стороженко, у нее осталось двое несовершеннолетних сыновей.

К сожалению, в Синельниково погибла целая семья: мать, бабушка, двое детей 14 и 8 лет. А 6-летнего мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии. В Кривом Роге и Павлограде тоже повреждена инфраструктура и есть раненые.

Редакцияискренне соболезнует родным погибших в результате коварного удара россиян. Вечная память!