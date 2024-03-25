На восстановление уйдут годы: в Укргидроэнерго рассказали о последствиях атаки ДнепроГЭС

Ночью 22 марта российские военные атаковали ДнепроГЭС ракетами. По имеющейся информации, врагу удалось вывести из строя этот объект на долгое время.

Об этом заявил генеральный директор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота. Он отметил, что в результате атаки на ДнепроГЭС энергетическая система нашего государства потеряла более тысячи мегаватт мощности.

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Спасатели продолжают разбирать завалы

По имеющейся информации, спасательные службы в дальнейшем занимаются разборкой завалов одного из машинных залов. В Укргидроэнерго подчеркивают, что понадобятся годы на восстановление ДнепроГЭС.

Сама разборка завалов затруднена. Связано это с тем, что после ракетного удара перекрытия и стены с большими балками на высоте 30 метров наклонились на машинный зал ДнепроГЭС. Это делает невозможным четко очертить сроки, когда можно будет восстановить объект.

Мы уже понимаем, что ДнепроГЭС выведена на долгое время... Это потребуются годы, это не дни и не месяцы. Потому что более шести ракет только прилетело именно в ГЭС-2. Также был поврежден мостовой переход, подкрановые балки, где находятся затворы,

– отметил Сирота.

Он также подчеркнул, что Днепровская ГЭС была самой мощной станцией на Каскаде на Днепре до попадания российскими ракетами. Поэтому после ударов по объекту энергосистема нашего государства потеряла более тысячи мегаватт.

И, конечно, вы знаете, что мы потеряли также в прошлом году, когда были нанесены удары по ГЭС-1,

– добавил он.

Разрушениям подвергся не только машинный зал, но и другие сооружения. Сама же конструкция плотины уцелела, говорит гендиректор.

"Сама плотина ДнепроГЭСа на сегодня не нарушена, только нарушены подкрановые балки, которые находятся на самой плотине и мостовой переход. Мы будем сейчас стараться как можно быстрее восстановить мостовой и подкрановые балки, для того, чтобы кран мог открывать все затворы", – отметил Сирота.

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