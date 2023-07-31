Под завалами 9-этажки в Кривом Роге может находиться еще один человек, – ГСЧС

Российские захватчики 31 июля попали в многоэтажный дом в Кривом Роге, в результате чего жертвы и пострадавшие. Впоследствии стало известно, что в разрушенной девятиэтажке может находиться еще один человек.

Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник управления реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС в Днепропетровской области Сергей Коренный. Он подчеркнул, что спасательная операция в разрушенном доме в Кривом Роге продолжается, передает 24 Канал.

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В завалах дома в Кривом Роге может находиться человек

Коренной рассказал, что спасатели обследовали квартиры на всех этажах разрушенного дома. Он отметил, что на одном из них может находиться еще один человек.

У нас есть предварительная информация, что на втором объекте возможно пребывание под завалами еще одного человека. Там у нас трое погибших,

– подчеркнул он.

В то же время Сергей Коренный отметил, что на этом же объекте работникам службы удалось спасти трех человек, среди которых 10-летний ребенок.

Впоследствии украинский журналист Андрей Цаплиенко рассказал, ранее спасатели деблокировали тело еще одного жителя дома в Кривом Роге, куда попала российская ракета. Тем не менее он призвал граждан дождаться официальной информации от спасательных служб или органов местной власти.

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