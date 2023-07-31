Про це в ефірі телемарафону розповів начальник управління реагування на надзвичайні ситуації ДСНС в Дніпропетровській області – Сергій Корінний. Він наголосив, що рятувальна операція у зруйнованому будинку у Кривому Розі продовжується, передає 24 Канал.
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У завалах будинку у Кривому Розі може перебувати людина
Корінний розповів, що рятувальники обстежили квартири на всіх поверхах зруйнованого будинку. Він зазначив, що на одному з них може перебувати ще одна людина.
У нас є попередня інформація, що на другому об'єкті можливе перебування під завалами ще однієї людини. Там ми маємо троє загиблих,
– наголосив він.
Водночас Сергій Корінний зазначив, що на цьому ж об'єкті працівникам служби вдалося врятувати трьох людей, серед яких 10-річна дитина.
Згодом український журналіст Андрій Цаплієнко розповів, що попередньо рятувальники деблокували тіло ще одного жителя будинку у Кривому Розі, куди потрапила російська ракета. Попри це, він закликав громадян дочекатися офіційної інформації від рятувальних служб чи органів місцевої влади.
Що відомо про ракетний удар по Кривому Рогу
- Російські загарбники 31 липня завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Так, одна з ракет влучила у 9-поверховий будинок, а інша – у навчальний заклад.
- Цей удар спричинив значні руйнування будівель, а також внаслідок цього постраждали багато людей, є також і жертви. У Повітряних силах заявили, що Росія, ймовірно, атакувала місто балістичними ракетами.
- Також під час рятувальної операції стався обвал частини зруйнованого будинку. На щастя, тоді ніхто з рятувальників чи жителів будівлі – не постраждав.
- У мережі з'явилися фото загиблих матері й дитини, які жили в будинку у Кривому Розі. На момент смерті їм було 45 та 10 років відповідно.