Подрыв крупного российского танкера SIG: в росморречфлоте рассказали о состоянии подбитого судна

Ночью 5 августа дроны атаковали находившийся в районе Крымского моста российский танкер SIG. В результате этого судно получило значительные повреждения.

Танкер SIG почти четыре года находится под американскими санкциями. Именно им Россия поставляла авиационное топливо в Сирию, сообщает 24 Канал.

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На месте работают водолазы

В телеграм-канале росморречфлота рассказали, что по состоянию на 17:00 5 августа к месту стоянки танкера SIG для проведения подводно-технических работ прибыл рейдовый водолазный катер "Водолаз Кузьминых" с:

водолазной станцией,

оборудованием,

специалистами.

К концу дня оккупанты планировали завершить водолазное обследование подводной части танкера. По его результатам должны разработать план работ по устранению повреждений, которые получило судно.

Сами работы планируется провести в воскресенье, 6 августа, после доставки всех материалов, необходимых для заделки пробоины,

– говорится в сообщении.

Россияне убеждают, что:

танкер находится на плаву,

поступления воды внутрь аварийного судна якобы нет,

машинное отделение задраенное,

загрязнения окружающей среды нет.

"Работают водоотливные средства. Экипаж в порядке. Суда азово-черноморского филиала морспасслужбы продолжают обеспечивать безопасную стоянку АС (аварийного судна – 24 Канал) и проведение аварийно-спасательных работ", – подытожили в росморречфлоте.

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