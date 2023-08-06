Подрыв крупного российского танкера SIG: в росморречфлоте рассказали о состоянии подбитого судна

6 августа 2023, 02:42
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Ночью 5 августа дроны атаковали находившийся в районе Крымского моста российский танкер SIG. В результате этого судно получило значительные повреждения.

Танкер SIG почти четыре года находится под американскими санкциями. Именно им Россия поставляла авиационное топливо в Сирию, сообщает 24 Канал.

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На месте работают водолазы

В телеграм-канале росморречфлота рассказали, что по состоянию на 17:00 5 августа к месту стоянки танкера SIG для проведения подводно-технических работ прибыл рейдовый водолазный катер "Водолаз Кузьминых" с:

  • водолазной станцией,
  • оборудованием,
  • специалистами.

К концу дня оккупанты планировали завершить водолазное обследование подводной части танкера. По его результатам должны разработать план работ по устранению повреждений, которые получило судно.

Сами работы планируется провести в воскресенье, 6 августа, после доставки всех материалов, необходимых для заделки пробоины,
– говорится в сообщении.

Россияне убеждают, что:

  • танкер находится на плаву,
  • поступления воды внутрь аварийного судна якобы нет,
  • машинное отделение задраенное,
  • загрязнения окружающей среды нет.

"Работают водоотливные средства. Экипаж в порядке. Суда азово-черноморского филиала морспасслужбы продолжают обеспечивать безопасную стоянку АС (аварийного судна – 24 Канал) и проведение аварийно-спасательных работ", – подытожили в росморречфлоте.

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Атака по российскому танкеру: коротко

  • В полночь жители временно оккупированного полуострова заметили яркое зарево вблизи Крымского моста. Россияне начали заявлять, что в Керченском проливе происходит атака дронов – надводных и воздушных.
  • Впоследствии появилась информация, что один из беспилотников врезался в танкер в 50 километрах от Крымского моста. Через час захватчики это подтвердили. Туда отправилась группа спасателей из Новороссийска.
  • Пропагандисты сообщили, что в результате атаки дрона танкер получил пробоину возле ватерлинии с правой стороны. Из-за повреждений машинное отделение затопило, поэтому судно просто не смогло двигаться дальше самостоятельно.
  • Кремль также начал распространять лживые заявления, что танкер был гражданским. Однако в Минобороны Украины четко объяснили, что российские корабли в Черном море – законные цели Киева, ведь они могут перевозить грузы военного назначения.

Автор: Ольга Котів