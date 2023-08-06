Танкер SIG майже 4 роки перебуває під американськими санкціями. Саме ним Росія постачала авіаційне паливо до Сирії, повідомляє 24 Канал.
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На місці працюють водолази
У телеграм-каналі росморрічфлоту розповіли, що станом на 17:00 5 серпня до місця стоянки танкера SIG для проведення підводно-технічних робіт прибув рейдовий водолазний катер "Водолаз Кузьміних" з:
- водолазною станцією,
- обладнанням,
- фахівцями.
До кінця дня окупанти планували завершити водолазне обстеження підводної частини танкера. За його результатами мають розробити план робіт з усунення пошкоджень, яких зазнало судно.
Самі роботи планується провести в неділю, 6 серпня, після доставки всіх матеріалів, необхідних для закладення пробоїни,
– мовиться у повідомленні.
Росіяни переконують, що:
- танкер перебуває на плаву,
- надходження води всередину аварійного судна нібито немає,
- машинне відділення задраєне,
- забруднення навколишнього середовища немає.
"Працюють водовідливні засоби. Екіпаж у порядку. Судна азово-чорноморської філії морспасслужби продовжують забезпечувати безпечну стоянку АС (аварійного судна – 24 Канал) і проведення аварійно-рятувальних робіт", – підсумували у росморрічфлоті.
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Атака по російському танкеру: коротко
- Опівночі жителі тимчасово окупованого півострова помітили яскраву заграву поблизу Кримського мосту. Росіяни почали заявляти, що в Керченській протоці відбувається атака дронів – надводних і повітряних.
- Згодом з'явилася інформація, що один із безпілотників врізався у танкер за 50 кілометрів від Кримського мосту. Через годину загарбники це підтвердили. Туди вирушила група рятувальників з Новоросійська.
- Пропагандисти повідомили, що внаслідок атаки дрона танкер отримав пробоїну біля ватерлінії з правого боку. Через пошкодження машинне відділення затопило, тому судно просто не змогло рухатися далі самостійно.
- Кремль також почав поширювати брехливі заяви, що танкер буцімто був цивільним. Однак у Міноборони України чітко пояснили, що російські кораблі в Чорному морі – законні цілі Києва, адже вони можуть перевозити вантажі воєнного призначення.