Летели вглубь Украины: пограничники помогли приземлить две вражеские "птички"
Источник:Госпогранслужба
Оккупанты 10 февраля нанесли массированный дроновый и ракетный удар по Украине. В Харьковской области пограничники помогли нейтрализовать 2 беспилотника врагов.
Дроны пытались проникнуть вглубь нашего государства. Однако циничным планам россиян не удалось сбыться – вражеских "птичек" сбили воины ВСУ.
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Два вражеских беспилотника приземлили на Харьковщине
Во время утренней воздушной тревоги, когда враг начал новую массированную атаку территорий Украины, пограничники Харьковской области заметили два вражеских дрона. О незваных "гостях" они сразу сообщили защитникам ВСУ, поэтому беспилотники противника быстро ликвидировали.
Вражеские "птички" не долетели до пункта назначения благодаря ГНСУ / Фото Госпогранслужбы
Пограничники обнаружили два беспилотника, пересекших границу и летевших вглубь территории Украины. О вражеских целях наши защитники сразу проинформировали собратьев из ВСУ, после чего непрошеных "гостей" приземлили,
– написали в Госпогранслужбе.
ВСУ приземлили дроны оккупантов на Харьковщине / Фото Госпогранслужбы
К слову, ночью россияне запустили по Украине 7 дронов-камикадзе. Известно, что 5 из них удалось сбить силам ПВО в Черкасской, Днепропетровской и Запорожье.
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Массированная атака 10 февраля: последние новости
- Не успели украинцы отойти от ночной атаки, как враг начал новую утром 10 февраля. Оккупанты снова били ракетами и дронами по критической инфраструктуре страны.
- Заметим, что такие циничные удары по гражданским объектам – прямое нарушение обычаев и войны. Оккупанты должны быть справедливо наказаны за совершенные ими преступления.
- В ДТЭК рассказали, что враги повредили 4 теплоэлектростанции. Известно, что 2 работника компании получили ранения, им оказали всю необходимую медицинскую помощь.
- В Укрэнерго добавили, что основной целью оккупантов снова были электростанции и объекты высоковольтной сети. Впечатления от захватчиков потерпели восточные, западные и южные регионы Украины.
- Самая сложная ситуация сейчас в Харькове, а также в Хмельницкой, Одесской и Киевской областях. Во многих областях были введены аварийные и экстренные отключения.