За сутки оккупанты нанесли 23 авиаудара по территории Украины: есть жертвы и раненые

Россия и дальше пытается терроризировать мирное население Украины, обстреливая жилые дома. Так, в течение суток 20 апреля страна-агрессорка нанесла 23 авиаудара по нашему государству.

К слову, атаковали захватчики и дронами. Ночью 21 апреля враг применил около 10 БПЛА типа "Шахид-136", 8 из которых уничтожили наши защитники.

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Последствия вражеских обстрелов

В Генштабе добавляют, что российские террористы совершили 49 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Есть погибшие и раненые среди мирного населения, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Украинцам напоминают, что на всей территории нашего государства остается высокая вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов.

Какие направления обстреливает враг

За прошедшие сутки противник нанес удары по населенным пунктам:

Янжуловка, Галагановка и Гремячко Черниговской области;

Стукаловка и Павловка – Сумской,

Казачья Лопань, Гоптовка, Нескучное и Домашнее на Харьковщине.

Кроме того, на Купянском направлении за прошедшие сутки вражеским обстрелам подверглись Красное Первое, Новомлынск, Двуречная, Западное и Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении противник пытался улучшить тактическое положение, вел безуспешные наступательные действия в районе Серебрянского лесничества. Артиллерийским обстрелам в очередной раз подверглись Стельмаховка, Невское, Диброва и Белогоровка Луганской области и Ивановка, Верхнекаменное и Спорное в Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Миньковка, Железнянское, Орехово-Василовка, Новомарково, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Александро-Шультино, Белая Гора, Дружба, Железное, Нелиповка и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районах Каменка, Первомайское и Невельское Донецкой области, успеха не имел. Обстрелял, в частности, Керамик, Степное, Каменку, Тонечко, Северное, Карловку, Первомайское и Невельское.

На Марьинском направлении за прошедшие сутки наши защитники отбили многочисленные вражеские атаки в районах Марьинки и Победы Донецкой области. В то же время, вражеским обстрелам подверглись Красногоровка, Максимилианивка, Георгиевка, Марьинка, Победа и Новомихайловка.

На Шахтерском направлении за прошедшие сутки враг осуществил обстрелы населенных пунктов Новоукраинка, Большая Новоселка, Золотая Нива, Пречистовка и Угледар Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. В то же время, в течение суток, совершил обстрелы более 40 населенных пунктов. Среди них – Ольговское, Малиновка, Орехов, Новоданиловка и Новоандреевка Запорожской области; Дудчаны, Качкаровка, Змиевка, Ивановка, Инженерное, Днепровское Херсонской области и Херсон.

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