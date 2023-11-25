Каждый БПЛА имеет свой маршрут, – Игнат рассказал, какова цель дроновых атак россиян

В ночь на 25 ноября россияне массированно обстреляли Киев. Силам ПВО удалось сбить почти все из рекордных 75 запущенных беспилотников. Эта вражеская атака имела несколько главных задач.

Преимущество использования беспилотников для массированных атак в том, что их цена довольно дешевая. Однако ущерб и проблемы они могут нанести очень серьезный. Об этом 24 Каналу рассказал спикер командования Воздушных ВСУ Юрий Игнат, объяснив, какую цель преследует враг.

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Чего хочет достичь враг

Воздушные тревоги существенно увеличились во времени. В частности, во время атаки ночью 25 ноября она продлилась 6 часов. Россияне пытаются совершенствовать маршруты для того, чтобы поражение целей было более серьезным.

"Каждый дрон нацелен на свою цель и имеет свой маршрут, который ему проложили накануне атаки. Он идет по тому маршруту и поражает или не поражает свою цель", – отметил Юрий Игнат.

Однако теперь тактика врага изменилась. И прежде чем долететь до своей цели, беспилотник может "наматывать круги" – облетать области, поворачиваться, кружить из стороны в сторону.

Это делается с целью нащупать слабые места в нашей противовоздушной обороне, посмотреть, насколько эффективным будет этот проложенный новый маршрут. Но цель остается целью – уничтожить какой-то объект, куда его направили,

– подчеркнул Игнат.

К тому же такие относительно дешевые средства, как дроны, направляют также, чтобы истощить систему ПВО. Враг делает это и во время точечных, и во время массированных атак.

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