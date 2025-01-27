Сбиты все цели: в Воздушном командовании "Запад" рассказали, сколько "Шахедов" уничтожили ночью
Россия в очередной раз атаковала Украину ударными БпЛА. Ночью и утром над нашей территорией пролетало много вражеских дронов, немалое количество БпЛА оккупанты направили на Запад Украины. Там по вражеским целям работали силы ПВО.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой Воздушное командование "Запад" Воздушных сил. С вечера 26 и до утра 27 января российская армия не прекращала атаку дронами. Основную силу враги направили на западные области, в частности на Ивано-Франковскую.
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Сколько БпЛА сбили на Западе Украины
Силы противовоздушной обороны ночью и утром 27 января уничтожили 18 ударных дронов противника. Защитники неба сбили все вражеские цели, для этого командование "Запад" привлекло подразделения ПВО и авиацию.
Командующий ПК Запад отметил результативную работу защитников.
В режиме 24 часа 7 дней в неделю воздушное командование "Запад" продолжает защищать украинскую землю от вражеских ударов с воздуха,
– говорится в сообщении.
Что известно об атаке БпЛА на Запад Украины
- В западных областях несколько раз за ночь раздавался сигнал повышенной опасности из-за вражеских беспилотников. В Ивано-Франковске и в области в течение ночи раздавались звуки взрывов, "Шахеды" прекратили двигаться в сторону Запада Украины только после 6:24.
- Россия атаковала в области объекты критической инфраструктуры, в результате чего случился пожар. Возгорание ликвидировали спасатели, жертв или пострадавших на месте не было.
- Также российские БпЛА сбивали в Тернопольской и Хмельницкой областях. В Хмельницкой области ПВО также удачно отработала по целям – было уничтожено 12 вражеских "Шахедов".
- Всего силы обороны во время атаки сбили 57 из 104 ударных БпЛА типа "Шахед" и беспилотников других типов. ПВО работала в Киевской, Николаевской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Днепропетровской, Хмельницкой, Житомирской, Винницкой и Ивано-Франковской областях.