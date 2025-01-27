Сбиты все цели: в Воздушном командовании "Запад" рассказали, сколько "Шахедов" уничтожили ночью

Россия в очередной раз атаковала Украину ударными БпЛА. Ночью и утром над нашей территорией пролетало много вражеских дронов, немалое количество БпЛА оккупанты направили на Запад Украины. Там по вражеским целям работали силы ПВО.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой Воздушное командование "Запад" Воздушных сил. С вечера 26 и до утра 27 января российская армия не прекращала атаку дронами. Основную силу враги направили на западные области, в частности на Ивано-Франковскую.

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Сколько БпЛА сбили на Западе Украины

Силы противовоздушной обороны ночью и утром 27 января уничтожили 18 ударных дронов противника. Защитники неба сбили все вражеские цели, для этого командование "Запад" привлекло подразделения ПВО и авиацию.

Командующий ПК Запад отметил результативную работу защитников.

В режиме 24 часа 7 дней в неделю воздушное командование "Запад" продолжает защищать украинскую землю от вражеских ударов с воздуха,

– говорится в сообщении.

Что известно об атаке БпЛА на Запад Украины