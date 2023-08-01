Прятались с котенком между дверями, – очевидцы об атаке дронов на Харьков
Харьков второй день подряд находится под вражескими обстрелами. За прошедшие сутки город получил удары ракетами С-300. А ночью 1 августа харьковчане пережили атаку "Шахедов".
В Салтовском районе города произошло попадание в один из корпусов Высшего профессионального училища. Как сообщает корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко, второй и третий этажи здания значительно разрушены. Также в результате попадания произошел пожар.
Читайте также Целую ночь проплакала, – директор училища в Харькове об убытках после попадания российским дроном
Разрушения большие
В здании училища во время атаки не было людей, ведь охранник, к счастью, в тот момент вышла на улицу.
Удар был по училищу очень мощный, люди проснулись ночью в этом районе и в тех, где пролетали "Шахеды", ведь у них очень громкий звук.
В результате попадания пострадал швейный цех, в котором учились студенты. Однако руководство училища уверяет, что, несмотря на разрушение цеха, они найдут возможность продолжить обучение офлайн.
К сожалению, в учебном заведении пострадало новое оборудование, на котором происходило обучение. Однако у училища еще есть помещение, куда при необходимости можно перевести студентов.
Несмотря на эту трагедию, учебный процесс будет продолжаться. Пока дистанционно, а дальше – жизнь покажет. Я считаю, что учебное заведение мы восстановим,
– подчеркнула директор учебного заведения Лариса Матвийчук.
С ночи на месте попадание работают спасатели и разбирают довольно большие завалы. Внутри неразрушенной части здания, где были учебные аудитории, стояли столы студентов, располагались кабинеты, актовый зал, также есть большие повреждения.
"В учебном заведении было попадание. Разрушены второй и третий этажи, кровля, а также перекрытия. На втором этаже на площади 200 квадратных метров возник пожар. К месту происшествия было направлено 9 отделений службы спасения и 50 человек состава. В 5.50 пожар был ликвидирован", – сообщил представитель управления ГСЧС в Харьковской области Евгений Василенко.
Харьков вторые сутки подряд страдает от вражеских ударов: смотрите видео
Остались огромные воронки
Также "Шахеды" прилетели по частному сектору, расположенному неподалеку от училища. После атаки беспилотников там остались огромные воронки. В частных домах повреждены крыши. Но, к счастью, раненых там нет.
Было очень страшно. Дроны летели прямо над домом. Потом горело. Мы прятались – я, дочь, зять и котенок – между дверями. Потом вы выбежали на первый этаж в подъезд. Окна у нас повсюду посыпались. Звук был при этом ужасный,
– едва сдерживая эмоции, рассказала харьковчанка Александра Дворкина.
Сейчас коммунальные службы восстанавливают поврежденные сети, работают водопроводчики, электрики, провайдеры, чтобы вернуть людям нормальные коммуникации.
В то же время правоохранители изъяли летевшие на Харьков детали "Шахедов" с номерами и надписями. И это будет очередное доказательство российского преступления.Важно! Этой же ночью в Шевченковском районе Харькова беспилотник попал в спортивный объект. В результате удара дрона ранен охранник, который был госпитализирован.
Смотрите также Россия попала в общежитие и спорткомплекс: фото последствий ночного обстрела Харькова оккупантами
Ночью Харьков атаковали вражеские дроны / Фото 24 Канал
Больше об обстрелах Харькова
- Заместитель председателя Харьковской ОВА Евгений Иванов рассказал о деталях атаки города дронами ночью 1 августа. По его словам, атака Харькова таким количеством "Шахедов" состоялась впервые.
- В настоящее время точное количество дронов, летевших на город, не установлено. Предварительно известно, что их было 5 – 7 единиц. Однако Воздушным силам удалось сбить часть из них.