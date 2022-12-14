Киев атаковали "Шахидами": обломок дрона повредил авто жительнице столицы
14 декабря 2022, 12:27Читати новину українською
Источник:КГВА
14 декабря захватчики запустили по Киеву дроны-камикадзе. В результате этого есть несколько повреждений из-за обломка беспилотника.
Один из обломков дрона повредил жительнице Киева автомобиль. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.
Важно Киев и область атаковали "Шахидами": все, что известно о "мопедном" терроре 14 декабря
Обломок дрона повредил машину киевлянки
Как стало известно, в патрульную полицию Киева обратилась жительница Шевченковского района, у которой обломок сбитого БПЛА повредил автомобиль.
В КМВА отметили, что в настоящее время уточняется информация о последствиях утренней атаки дронов на столицу.
Поврежденное авто киевлянки / фото КМВА
Атака "Шахидами" Киева и области: все, что известно
- В результате утренней атаки на Киев и область в столице повреждены 2 админздания, а в селе Вишневое – частный дом. К счастью, обошлось без пострадавших и жертв.
- Благодаря эффективной работе подразделений ПВО и РЭБ уничтожено 13 вражеских дронов.
- Обломки от сбитых БПЛА попали в одно админздание и еще 4 жилые здания получили незначительные повреждения (Шевченковский район столицы).
- В Воздушных силах ВСУ рассказали, что ударные беспилотники летели из направления восточного побережья Азовского моря.
- Сбитый вражеский "Шахид" обнаружили в одном из районов Киевской области. Соответствующее фото показал начальник ГУНП в Киевской области Андрей Небитов.
- Кстати, российские оккупанты могут еще раз атаковать Украину дронами-камикадзе 14 декабря. Но преимущественно они запускают беспилотники ночью.