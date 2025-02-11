Повреждены дом и учебные заведения: какие последствия вражеской атаки на Киевскую область

В Киевской области всю ночь на 11 февраля продолжалась воздушная тревога. Российские войска массированно атаковали населенные пункты области БпЛА типа "Шахед".

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на начальника Киевской областной военной администрации Николая Калашника.

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На Киевщине успешно отработала ПВО

Противовоздушная оборона отработала по вражеским целям, которые российская оккупационная армия запустила в Киевскую область. Как отметили в ОВА, Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено.

Однако вражеская атака не прошла без последствий. В Бориспольском районе взрывной волной повреждены детсад и два здания школы. одно из них работало, другое – недостроенное. В этих сооружениях выбито остекление, окна и двери. Повреждения получила также детская площадка. Кроме этого в районе обломками поврежден частный дом.

Последствия вражеской атаки в Киевской области / Фото Николая Калашника и Национальной полиции

На месте коммунальные службы обеспечивают ликвидацию последствий ночной атаки врага. Учебные заведения должны возобновить свою работу в очном режиме уже на следующей неделе,

– сообщил Калашников.

В полиции Киевской области сообщили, что в результате атаки пострадавших нет. Повреждения получила гражданская инфраструктура.

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