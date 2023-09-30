Подход к атакам достаточно комплексный, – Гуменюк сказала, какие объекты под пристальным вниманием врага

В ночь на 30 сентября россияне в очередной раз совершили мощную дроновую атаку по Украине. Враг направлял беспилотников из крымского мыса Чауда.

Оккупанты на этот раз пытались максимально запутано прокладывать маршруты. Об этом 24 Каналу рассказала руководительница объединенного пресс-центра Сил охраны и обороны "Юг" Наталья Гуменюк.

Смотрите также На Юге Силы обороны уничтожили 30 "Шахедов": есть попадания в Винницкой области

Цели атак

Подход россиян к атакам по Украине достаточно комплексен. Оккупанты имеют приоритеты по определенным регионам. В первую очередь, врага интересует припортовая инфраструктура, зернохранилища – все то, что может быть привлечено в зерновой инициативе, в которой, несмотря на прекращение предыдущего формата, Украина продолжает участвовать как самостоятельный участник.

Это раздражает Россию,

– отметила руководительница объединенного пресс-центра Сил охраны и обороны "Юг".

Также под пристальным вниманием врага остаются объекты критической инфраструктуры, не только энергетической, но и другой, обеспечивающие экономику регионов по соответствующим направлениям.

Оперативно о тревогах и ракетной опасности для разных областей Украины читайте в нашем телеграме.

"Там, где регион в условиях войны продолжает держаться в экономическом смысле и поддерживать население", – сказала Гуменюк.

Детали дроновой атаки

Силы ПВО отработали по всему маршруту движения БПЛА, поэтому так разбросаны показатели сбивания по областям. Над Николаевщиной было уничтожено 4 дрона, над Одесщиной – 6 БпЛА и 20 дронов над Виннитчиной.

В зоне нашей ответственности было ликвидировано 30 беспилотников,

– заметила руководитель объединенного пресс-центра Сил охраны и обороны "Юг".

К сожалению, есть попадания. Россияне попали в объект инфраструктуры одной из общин Винницкой области, где из-за мощного пожара была организована и предложена эвакуация местному населению на случай, если распространение огня будет неконтролируемо. Однако пожар был оперативно локализован, поэтому эвакуация не понадобилась. Информация о пострадавших не поступала.

Россия атаковала Украину дронами в ночь на 30 сентября