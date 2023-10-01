Немного не попали: Симоньян заявила, что дрон прилетел возле еще одного ее дома

Все чаще в Россию прилетают дроны. Накануне один из беспилотников испугал прокремлевскую пропагандистку Маргариту Симоньян.

Об этом она рассказала в своем телеграмм-канале, сообщает 24 канал. Это уже не в первый раз, когда "птички" летают у домов Симоньян.

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У дома Маргариты Симоньян прилетел беспилотник

Маргариту Симоньян изрядно испугал очередной дрон, пролетевший над ее домом.

Сегодня ночью ударный беспилотник упал прямо напротив нашего родового дома в Адлере, где выросла и я сама, и моя мама, и до сих пор живет моя родня с маленькими детьми,

– написала пропагандистка.

После этого она традиционно принялась пугать ядерным оружием.

"Цели все дальше, ставки все выше, ядерный ультиматум все безальтернативнее", – подытожила Симоньян.

Адлер – это административный центр Адлерского района города Сочи, расположенный на побережье Черного моря. Популярный летний российский курорт и место проведения форумов и крупных международных мероприятий. В частности, в 2014 году там проводились зимние Олимпийские игры.

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Беспилотники уже "приземлялись" у дома Симоньян