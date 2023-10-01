Немного не попали: Симоньян заявила, что дрон прилетел возле еще одного ее дома
Все чаще в Россию прилетают дроны. Накануне один из беспилотников испугал прокремлевскую пропагандистку Маргариту Симоньян.
Об этом она рассказала в своем телеграмм-канале, сообщает 24 канал. Это уже не в первый раз, когда "птички" летают у домов Симоньян.
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У дома Маргариты Симоньян прилетел беспилотник
Маргариту Симоньян изрядно испугал очередной дрон, пролетевший над ее домом.
Сегодня ночью ударный беспилотник упал прямо напротив нашего родового дома в Адлере, где выросла и я сама, и моя мама, и до сих пор живет моя родня с маленькими детьми,
– написала пропагандистка.
После этого она традиционно принялась пугать ядерным оружием.
"Цели все дальше, ставки все выше, ядерный ультиматум все безальтернативнее", – подытожила Симоньян.Обратите внимание! Адлер – это административный центр Адлерского района города Сочи, расположенный на побережье Черного моря. Популярный летний российский курорт и место проведения форумов и крупных международных мероприятий. В частности, в 2014 году там проводились зимние Олимпийские игры.
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Беспилотники уже "приземлялись" у дома Симоньян
- Российская пропагандистка 21 августа пожаловалась, что у ее дома упал неизвестный дрон. Свои жалобы Симоньян сразу распространила в телеграмм-канале, добавила фото якобы сбитого дрона и поблагодарила ПВО. Единственное, о чем она забыла – снимать ПВО запрещено.
- В Кремле предварительно хотели ввести штрафы за распространение информации о падении беспилотников, дислокации взрывов и других чрезвычайных происшествий, которые в последнее время регулярно происходят в России.
- Уже через несколько дней, 27 августа, Симоньян снова рассказала о "птичке" у своего дома. Она считает, что целью атак дронов является посеять панику среди населения и заставить его попросить Путина прекратить войну. Однако пропагандистка заявила, что это будто бы никого не испугает и "заднюю они не дадут"