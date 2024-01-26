"Хлопки" в Туапсе: СМИ раскрыли судьбу нефтеперерабатывающего завода после атаки дронами

В российском курортном городе Туапсе недавно было очень шумно. На местном нефтеперерабатывающем заводе произошел мощный пожар.

НПЗ “Роснефти” прекратил свою работу из-за атаки дронами в Туапсе. Об этом сообщило западное агентство со ссылкой на собственные источники.

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Что именно произошло с заводом

После атаки дронами-камикадзе Туапсинский НПЗ остановил переработку нефти. Также предприятие уже не производит нефтепродукты.

В материале отмечается, что после атаки беспилотников на заводе произошел пожар, парализовавший его работу. На НПЗ сгорела вакуумная установка.

Анонимные собеседники заявили, что завод не сможет быстро возобновить производство нефтепродуктов. Ремонт этой установки может продолжаться до конца февраля или начала марта 2024 года. Сама "Роснефть" отказалась комментировать журналистам последствия атаки дронами.

Что известно об атаке дронами

В ночь с 24 на 25 января ударные БПЛА атаковали нефтеперерабатывающий завод в Туапсе. Жители слышали взрывы и видели, как горит НПЗ. Россияне сняли пожар и распространили видео соцсетями.

Известно, что с предприятия при пожаре эвакуировали работников. Местные власти заявили, что там просто "вспыхнула" вакуумная установка, пожар якобы быстро потушили, а пострадавших не было. Однако в ту ночь закрывали аэропорт в Сочи и объявляли план "Ковёр" вместе с воздушной тревогой.

Как сообщили источники 24 Канала, НПЗ в Туапсе стал целью СБУ. На заводе прогремели 2 взрыва.

Это была не первая атака дронами в районе Туапсе. В феврале и марте 2023 года на этой территории страны-агрессорки тоже были прилеты.

, "Роснефть" считается крупнейшим российским производителем нефти. А Туапсинский нефтеперерабатывающий завод является единственным НПЗ на берегу Черного моря.