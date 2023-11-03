В Харьковской области пострадали два ребенка: в ОВА рассказали о последствиях удара "Шахедами"
В Харьковской области враг атаковал по меньшей мере 10 дронами-камикадзе типа "Шахед". Там есть повреждения гражданской инфраструктуры и пострадали люди.
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов рассказал в эфире телемарафона, что несколько человек обратились к врачам на месте. Среди них были дети, пишет 24 Канал.
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Какие последствия атаки по Харьковщине
Да, действительно враг атаковал своими беспилотниками типа "Шахед" Харьковский район, а именно населенный пункт Коротичи. Там уничтожено несколько хозяйственных построек, это абсолютно гражданская инфраструктура,
– рассказал Синегубов.
По его словам, еще 4 "Шахеда" ударили по самому Харькову и уничтожили учебное заведение, несколько хозяйственных построек, гаражи, гражданские машины. К счастью часть "Шахедов" сбили наши военные, однако там возникли большие пожары, которые ликвидировали спасатели.
"К счастью, раненых нет. Несколько человек обратились за помощью к врачам на месте. Им помогли. Среди них – двое детей. Это последствия реакции на стресс", – пояснил глава ОВА.
Россия атаковала Харьковщину "Шахедами"
- Полиция Харьковской области рассказала, что враги ударили по области не менее 10 беспилотниками. Оккупанты попали по гражданской инфраструктуре.
- В результате попадания вражеских дронов в регионе вспыхнули пожары в гаражах, горели машины, получили повреждения хозяйственные постройки.
- Оккупанты своей атакой разрушили 2 и 3 этаж в учебном заведении, а также крышу здания, вспыхнули конструктивные элементы. Также пожар вспыхнул в жилом доме, на СТО, в административном здании. Огонь локализовали.
- Правоохранители также уточнили, что к врачам с острой реакцией на стресс обратились семь человек. Среди них было двое детей 10 и 2 лет.