Ущерб более 10 миллионов: россияне уничтожили польский завод во Львове

Во время ночной атаки дронами-камикадзе под ударом во Львове оказался польский завод по изготовлению окон. Пока сложно назвать точную сумму убытков, но президент компании оценивает потери в 10 миллионов злотых.

Россияне направили на Запад страны около 18 ударных БПЛА. В результате атаки уничтожено 3 складских помещения. Это склады с окнами, бытовой химией, а также помещения, где хранила гуманитарную помощь благотворительная миссия КАРИТАС-СПЕС.

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Сгорело производственное помещение и окна

Один из "Шахедов" во время атаки во Львов попал в польский завод Fakro, расположенный на улице Городоцкой на выезде из города. Президент компании Ришард Флорек заявил, что в результате удара полностью сгорело производственное помещение и около 2 тысяч окон.

Сейчас сложно оценить ущерб. На складе было две тысячи окон. Одно стоит тысячу злотых, то есть ущерб в два миллиона злотых. Если включить стоимость помещения, то выходит 10 миллионов злотых,

– заявил Флорек.

К счастью, никто из сотрудников завода не пострадал. В настоящее время руководство поддерживает связь с членами команды, а во Львов прибыл представитель из Польши.

Флорек также заявил, что польский завод не рассчитывает на компенсацию, ведь в условиях военного положения страхование не действует.

Атака "Шахедов" во Львов: коротко