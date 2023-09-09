Не только громко, но и точно: дрон-камикадзе ударил по пункту россиян на Купянском направлении

Украинские пограничники мощно ударили по позиции российских оккупантов на Купянском направлении. Наши защитники поделились кадрами атаки.

Госпогранслужба показала, как наши защитники применяют ударный беспилотник против россиян на Купянском направлении. В ГПСУ отметили, что дрон-камикадзе работает на ужас и смерть оккупантов.

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Атака дроном-камикадзе попала на видео

Бойцы "Стальной границы" отработали по объекту противника.

Вражеский командный пункт стал объектом интереса для "глаз" пограничников на Купянском направлении. Дрон-камикадзе, направленный бойцами "Стальной границы", отработал, как надо – повредил внедорожник и часть здания. Не только громко, но и точно!

– говорится в сообщении ГПСУ.

На кадрах показано, как наши защитники с помощью разведывательного беспилотника выявляют командный пункт российских оккупантов. После этого они направляют к вражеской цели ударный БПЛА. В результате дрон-камикадзе влетает в машину противника. На видео также можно увидеть большой столб дыма на месте попадания.

Дрон-камикадзе пограничников попадает в российский командный пункт: видео ГПСУ

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