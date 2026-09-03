Ночная атака беспилотников: сколько вражеских дронов уничтожили силы ПВО
Российские оккупанты вновь совершили воздушную атаку, направив на украинские города ударные беспилотники различных типов. Благодаря слаженной работе защитников неба значительную часть вражеских целей удалось уничтожить еще на подлете.
Как сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ, в ночь на 3 сентября силы противовоздушной обороны сбили и нейтрализовали 135 вражеских беспилотников из 163 запущенных.
Детали атаки и работа ПВО
Для очередного удара противник применил дроны типа Shahed, в том числе реактивные модификации, а также аппараты "Гербера", "Бандероль" и беспилотники-имитаторы "Пародия". Пуски осуществлялись из районов Миллерово, Орла, а также с временно оккупированных территорий Донецкой области и Крыма.
Для отражения воздушного нападения были задействованы авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, силы беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Несмотря на эффективное уничтожение большинства воздушных целей, зафиксировано попадание вражеских средств поражения в 15 точках, а также падение обломков на 4 площадках.
Как уже сообщалось на нашем сайте, во время предыдущей массированной атаки украинские защитники сбили и подавили 141 вражескую цель.
Где фиксировали последствия обстрела?
Российские войска в очередной раз провели атаку на Одесскую область. В результате удара повреждены жилой дом и автомобили, есть пострадавшие. Среди них – 3 ребенка.
Также под вражеским ударом оказалась Киевская область. В результате атаки получил травму мужчина. Также повреждены склады и административное здание.