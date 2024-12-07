Россия атакует "Шахедами": в каких областях опасно

Вечером 7 декабря оккупанты запустили ударные дроны по Украине. В ряде регионов зазвучала воздушная тревога.

Пока мировые лидеры празднуют открытие возрожденного из пепла Собора Парижской Богоматери, оккупанты снова нацелены на то, чтобы вызвать еще большие разрушения, передает 24 Канал.

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