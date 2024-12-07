Россия атакует "Шахедами": в каких областях опасно

7 декабря 2024, 21:21
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Автор: Анастасия Колесникова

Вечером 7 декабря оккупанты запустили ударные дроны по Украине. В ряде регионов зазвучала воздушная тревога.

Пока мировые лидеры празднуют открытие возрожденного из пепла Собора Парижской Богоматери, оккупанты снова нацелены на то, чтобы вызвать еще большие разрушения, передает 24 Канал.

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22:32, 07 декабря

Сумы – ударный БпЛА с севера в направлении города!

Днепр – ударный БпЛА с юга в направлении города!

21:57, 07 декабря

1. Группа БпЛА на Черниговщине в юго-западном направлении (Чернигов).
2. Несколько групп БпЛА через Сумскую область в юго-западном направлении.
3. БпЛА на Полтавщине курсом на Сумщину.
4. БпЛА с Днепропетровщины на Кировоградщину.
5. Несколько групп БпЛА на Днепропетровщине в северо-западном направлении.
6. Несколько групп БпЛА на Харьковщине, курс западный.
7. Несколько групп БпЛА в Донецкой области в юго-западном направлении.
8. Группа БпЛА на Запорожье, курс на Днепропетровщину.

21:28, 07 декабря

Днепр – ударные БпЛА с юга в направлении города.

21:26, 07 декабря

1. БпЛА на севере Черниговщины в юго-западном направлении.
2. Несколько групп БпЛА на Днепропетровщине в северо-западном направлении.
3. Несколько групп БпЛА на Харьковщине, курс западный.

21:10, 07 декабря

Черниговская область – угроза ударных БпЛА.

20:56, 07 декабря

1. Группа БпЛА на юге Харьковщины, курс западный.
2. Группа БпЛА на Днепропетровщине курсом на Павлоградский район.
3. Несколько групп БпЛА на границе Харьковской и Донецкой областей в юго-западном направлении.

20:31, 07 декабря

Ударный БпЛА – на Запорожье, курс на Днепропетровщину.

20:24, 07 декабря

Группа ударных БпЛА на границе Харьковской и Донецкой областей движется в юго-западном направлении.

20:21, 07 декабря

Воздушные силы сообщили об ударных дронах на Харьковщине и Донетчине.