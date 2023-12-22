За несколько домов спали мои дети, – глава ЦПК показал видео взрыва российского дрона

Россия продолжает атаковать мирные города беспилотниками, подвергая опасности гражданских, в том числе детей. Глава Центра противодействия коррупции распространил видеоролик, на котором виден результат обстрела "Шахедами".

Собственно Виталий Шабунин утром 22 декабря поделился кадрами, которые зафиксировала его камера наблюдения ночью. На них видны падение и взрыв одного из вражеских беспилотников в Киевской области.

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"Шахед" упал у дома Шабунина

Глава ЦПК констатировал, что к тому моменту, пока мы полностью не уничтожим врага, ни один украинец не будет в безопасности.

Один из ночных "Шахедов" взорвался в нескольких домах от того, в котором спали мои дети. До победы ни одна украинская семья не будет в безопасности,

– написал Шабунин.

Ролик, который он распространил, сняла камера наблюдения, фиксирующая территорию со стороны входа в дом.

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Обратите внимание! Центр противодействия коррупции является общественной организацией. Его еще в 2012 году основал Виталий Шабунин вместе с Дарьей Каленюк. Организацию финансируют международные доноры, ее главная деятельность – разработка и продвижение законопроектов по антикоррупционной политике.

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