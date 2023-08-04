Путин делает вид, что атак на Москву не было: что заставит диктатора заговорить об этом
Жители Москвы постоянно жалуются на "атаки" неизвестных дронов. В то же время кремлевский диктатор Владимир Путин не спешит комментировать инциденты. Это может измениться, если такие "атаки" станут ежедневными.
Такое мнение 24 Каналу озвучил глава правительства Чеченской республики Ичкерия Ахмед Закаев. По его словам, кроме военного поражения оккупантов нужно, чтобы все россияне поняли, что не стоит продолжать войну.
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Россию нужно наказать
Ахмед Закаев отметил, что Путин и его прихвостни не понимают, на какие риски они подвергают себя, пока не почувствуют все на себе. Кремлевский режим видит для себя единственную угрозу – поражение на поле боя.Обратите внимание! Советник главы ОПУ Михаил Подоляк заявил, что агрессивная война, которую начала Россия, будет иметь для нее крайне негативные последствия. По его словам, далее война перейдет на территорию страны-агрессорки.
Очень важно, чтобы все россияне, которые сейчас, лежа на диване, восхваляют Путина и ждут "победы" над Украиной, поняли, что не стоит продолжать войну. Для этого они должны ощутить войну на себе, убежден глава правительства Чеченской республики Ичкерия.
Нужно продолжать бить там, где есть возможность. У Украины есть все: технические возможности, ресурсы, потенциал и всемирная поддержка. Этим всем нужно пользоваться, чтобы наказать Россию,
– подчеркнул он.
Закаев об атаках на Москву: смотрите видео
"Атаки" на Москву: последние новости
- В Москве участились случаи "атак" беспилотников. В частности, в ночь с 31 июля на 1 августа снова произошли взрывы в российской столице. Неизвестные дроны атаковали здание бизнес-центр.
- После этого в Госдуме призвали ударить по обновленному щиту монумента "Родине-матери" в Киеве. Генерал-лейтенант Андрей Гурулев тоже захотел атаковать Банковую.
- Россияне скулят из-за "хлопка" в Москве. Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов отметил, что им не стоило ожидать чего-либо другого в своей стране после того, как они начали войну с мирным соседом. Россия, как страна-агрессор, будет ощущать и дальше последствия своих действий на разных уровнях.