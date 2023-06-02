Об этом 24 Каналу рассказал политолог и социолог из Германии Игорь Эйдман. Он охарактеризовал соответствующие категории и кто их возглавляет.

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Дроны раскололи Россию

Во вторник, 30 мая, утро в некоторых районах Москвы началось не с кофе, а прилетов дронов. В частности, сообщалось о взрывах в Новой Москве на нескольких улицах. Также неспокойно было и в Подмосковье. Там якобы очевидцы зафиксировали вероятное попадание на элитной Рублевке. Интересно, что в первую очередь на эти события отреагировали сами москвичи – радостью. А у пропагандиста Соловьева ой как подгорело в его очередном эфире. Это могло бы свидетельствовать о расколе внутри россиян, но нет – он продолжается уже давно.

Я не думаю, что эта атака дронов вызвала какой-то раскол в российском обществе. Есть много других обстоятельств. Раскол, собственно, уже начался и идет. С одной стороны – правящая номенклатура во главе с Путиным. С другой – популисты типа Пригожина, скачущего по России и подстрекающего против существующей власти, и Стрелкова. Раскол в России настоящий,

– отметил Эйдман.

К тому же, этот раскол усиливается и между обычными россиянами и так называемыми олигархами. И усугубляет его именно война, подчеркнул политолог.

"Появляются люди, которые хотят возглавить это недовольство. Например, Пригожин. Он сейчас пытается стать большой политической фигурой, чтобы его невозможно было съесть", – добавил он.

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Роль рейдов по Белгородщине

Свою роль в российском расколе, безусловно, играют и события в Белгородской области. Там бойцы РДК и легиона "Свобода России" начали второй этап освободительной операции. 2 июня они показали видео, как поразили вражескую цель в городе Шебекино. В настоящее время бойцы проводят рейд возле села Новая Таволжанка, расположенного рядом.

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