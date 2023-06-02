Про це 24 Каналу розповів політолог і соціолог з Німеччини Ігор Ейдман. Він охарактеризував відповідні категорії і хто наразі їх очолює.

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Дрони розкололи Росію

У вівторок, 30 травня, ранок в деяких районах Москви розпочався не з кави, а прильотів дронів. Зокрема, повідомлялося про вибухи у Новій Москві на декількох вулицях. Також неспокійно було й у Підмосвков'ї. Там буцімто очевидці зафіксували ймовірне влучання на елітній Рубльовці. Цікаво, що в першу чергу на ці події відреагували самі москвичі – радістю. А в пропагандиста Соловйова ой як підгоріло в його черговому ефірі. Це могло б свідчити про розкол всередині росіян, але ні – він триває вже давно.

Я не думаю, що ця атака дронів викликала якийсь розкол в російській громаді. Є багато інших обставин. Розкол, власне, вже почався і йде. З одного боку – правляча номенклатура на чолі з Путіним. З іншого – популісти типу Пригожина, який скакає по Росії і підбурює проти існуючої влади, та Стрєлкова. Розкол в Росії реальний,

– відзначив Ейдман.

До того ж цей розкол посилюється й між звичайними росіянами та так званими олігархами. І посилює його саме війна, наголосив політолог.

"З'являються люди, які хочуть очолити цю невдоволеність. Наприклад, Пригожин. Він зараз намагається стати великою політичною фігурою, щоб його неможливо було з'їсти", – додав він.

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Роль рейдів Бєлгородщиною

Свою роль у російському розколі безперечно відіграють і події в Бєлгородській області. Там бійці РДК та легіону "Свобода Росії" розпочали другий етап визвольної операції. 2 червня вони показали відео, як уразили ворожу ціль в місті Шебекіно. Наразі бійці проводять рейд біля села Нова Таволжанка, що розташоване поруч.

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