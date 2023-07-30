В Москве раздался взрыв и произошел пожар: в пригороде работала ПВО

В Москве в очередной раз было громко 30 июля, а именно в районе 3 часа ночи. Предварительно, на российскую столицу напали неизвестные беспилотники, а в пригороде работала ПВО.

Об очередном "хлопке в Москве сообщили в сети. Также появились видео тревожного утра у жителей российской столицы, сообщает 24 Канал.

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Взрыв произошел в "Москва-Сити"

По информации издания "Astra", взрыв произошел в бизнес-центре "Москва-Сити". Более того, после этого пошел дым из одной из башен.

Пожар после взрыва в "Москва-Сити": смотрите видео

Впоследствии появились кадры прилета. Голос за кадром говорит, что уничтожило целый этаж. Прилет был на уровне 5 – 6 этажа башни.

Последствия "хлопка" в "Москва-Сити": смотрите видео

По данным российских СМИ, после "хлопка" пришлось эвакуировать целую башню "IQ-квартала". Более того, взрыв был настолько сильным, что разбудил жителей соседних домов. В них, в частности, тряслись стены и сработала пожарная сигнализация. Кроме того, на улице можно увидеть выбитые окна. На место уже приехали экстренные службы.

Смотрите кадры последствий "хлопка" в "Москва-Сити"

Взрывы слышали и жители пригорода Москвы

Сообщается, что "хлопок" хорошо на себе почувствовали жители Одинцова и Красногорска. По словам пропагандистов, ту вроде бы сбивали беспилотники и отбили атаку.

Два беспилотника самолетного типа сбиты на западе Подмосковья, они участвовали в атаке на столицу,

– говорят российские силовики.

Впоследствии в российском минобороны уточнили, что один дрон вроде бы уничтожили в воздухе над территорией Одинцовского района Московской области. А еще два якобы подавили средства РЭБ и те упали на территории "комплекса нежилых построек "Москва-Сити".

Вспышки и взрывы в Красногорске: смотрите видео

Сильный взрыв услышали и жители Одинцова: смотрите видео

Собянин уже обвинил Украину

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на Москву совершили атаку украинские беспилотники. По его словам, "Моксва-Сити" получил лишь "незначительные повреждения". Более того, жертв и пострадавших традиционно нет.

Добавим, что в этом бизнес-центре размещаются сразу 3 российских министерства – Минэкономразвития, Минпромторг, Минкомсвязи.

В Москве и Подмосковье было громко 30 июля: смотрите видео

В Москве ограничили воздушное движение

После "хлопка" в Московской воздушной зоне ввели временное ограничение на пребывание в воздухе любых воздушных судов.

Также оккупанты на вылет и прилет закрыли московский аэропорт "Внуково". Рейсы оттуда переправляются на другие аэродромы. Кроме того, часть рейсов задерживается.

Впоследствии появилась информация, что во "Внуково" ввели режим "Ковёр" и рейсы больше не принимаются.

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