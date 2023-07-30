В Москве раздался взрыв и произошел пожар: в пригороде работала ПВО
В Москве в очередной раз было громко 30 июля, а именно в районе 3 часа ночи. Предварительно, на российскую столицу напали неизвестные беспилотники, а в пригороде работала ПВО.
Об очередном "хлопке в Москве сообщили в сети. Также появились видео тревожного утра у жителей российской столицы, сообщает 24 Канал.
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Взрыв произошел в "Москва-Сити"
По информации издания "Astra", взрыв произошел в бизнес-центре "Москва-Сити". Более того, после этого пошел дым из одной из башен.
Пожар после взрыва в "Москва-Сити": смотрите видео
Впоследствии появились кадры прилета. Голос за кадром говорит, что уничтожило целый этаж. Прилет был на уровне 5 – 6 этажа башни.
Последствия "хлопка" в "Москва-Сити": смотрите видео
По данным российских СМИ, после "хлопка" пришлось эвакуировать целую башню "IQ-квартала". Более того, взрыв был настолько сильным, что разбудил жителей соседних домов. В них, в частности, тряслись стены и сработала пожарная сигнализация. Кроме того, на улице можно увидеть выбитые окна. На место уже приехали экстренные службы.
Смотрите кадры последствий "хлопка" в "Москва-Сити"
Взрывы слышали и жители пригорода Москвы
Сообщается, что "хлопок" хорошо на себе почувствовали жители Одинцова и Красногорска. По словам пропагандистов, ту вроде бы сбивали беспилотники и отбили атаку.
Два беспилотника самолетного типа сбиты на западе Подмосковья, они участвовали в атаке на столицу,
– говорят российские силовики.
Впоследствии в российском минобороны уточнили, что один дрон вроде бы уничтожили в воздухе над территорией Одинцовского района Московской области. А еще два якобы подавили средства РЭБ и те упали на территории "комплекса нежилых построек "Москва-Сити".
Вспышки и взрывы в Красногорске: смотрите видео
Сильный взрыв услышали и жители Одинцова: смотрите видео
Собянин уже обвинил Украину
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на Москву совершили атаку украинские беспилотники. По его словам, "Моксва-Сити" получил лишь "незначительные повреждения". Более того, жертв и пострадавших традиционно нет.
Добавим, что в этом бизнес-центре размещаются сразу 3 российских министерства – Минэкономразвития, Минпромторг, Минкомсвязи.
В Москве и Подмосковье было громко 30 июля: смотрите видео
В Москве ограничили воздушное движение
После "хлопка" в Московской воздушной зоне ввели временное ограничение на пребывание в воздухе любых воздушных судов.
Также оккупанты на вылет и прилет закрыли московский аэропорт "Внуково". Рейсы оттуда переправляются на другие аэродромы. Кроме того, часть рейсов задерживается.
Впоследствии появилась информация, что во "Внуково" ввели режим "Ковёр" и рейсы больше не принимаются.
Несколько дней назад Сбитый ночью в Москве беспилотник упал возле воинской части
Москву уже не в первый раз атакуют дроны
- Последний удар дронами произошел 24 июля. Тогда жители российской столицы очнулись от взрывов – в частности, в домах выбило окна. Россияне жаловались, что "неизвестные дроны атаковали" воинскую часть. Кроме того, один БПЛА вроде бы прилетел недалеко от минобороны России.
- Ранее, ночью и утром 30 мая, россияне начали сообщать о запуске дронов на Москву и Подмосковье. Первоначально появилась информация о взрыве на 25 этаже жилого дома в Новой Москве. Позже информировали о БПЛА на Рублевке, где живет так называемая элита России.
- А 3 мая неизвестны дроны ударили по Кремлю. В результате шпиль одной из башен загорелся. Россия традиционно во всем обвинила Украину. Более того, оккупанты завопили, что это было покушение на Путина.
- Добавим, что оккупанты постоянно находят обломки дронов как в Москве, так и в Подмосковье. Правда, это могут быть не ударные, а гражданские БПЛА, запускаемые сами россиянами.