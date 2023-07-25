Путин пытается изображать победный вид: заменит ли он Шойгу после атаки дронов на Москву

В Москве с утра 24 июля раздавались взрывы. Сообщалось о полетах нескольких беспилотников. Это свидетельствует о незащищенности российской столицы. Впрочем, непосредственно Владимир Путин не торопится наказывать виновных в этом.

Это вместе с 24 Каналом обсудил российский политолог Дмитрий Орешкин. Речь идет, в частности, о так называемом российском министре обороны Сергее Шойгу. Он объяснил, почему Путин не осмелится его заменить.

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Будет терпеть и беречь

Шойгу совсем не эффективен в своих прямых задачах не только на фронте, но и на территории своей недостраны. О чем непосредственно свидетельствуют очередные утренние "поздравления" от неизвестных БПЛА. Впрочем, Владимир Путин пока не отважится его снять с должности и заменить.

Если он отправит в отставку Шойгу, то это будет рассматриваться как неудача военной операции. Победных военных начальников не отстраняют. Здесь возникнут вопросы к тезису "все идет по плану",

– объяснил политолог.

Дмитрий Орешкин о дронах над Москвой 24 июля: смотреть видео

Поэтому нравится Шойгу Путину или нет, он будет терпеть его и беречь на своем посту. Руководитель Кремля в очень тяжелом положении: не может победить в войне, теперь должен хотя бы демонстрировать вид.

"Если уберет Шойгу, то это сыграет против него. Самое правильное – сделать вид, что ничего не было: граница на замке, небо под контролем, Шойгу справляется и забудьте о двух дронах. Задача Украины напоминать, что дронов больше, чем 2", – добавил Орешкин.

Дроны над Москвой 24 июля: что известно