Очередная ночная бессонница: в Курской области раздались взрывы, россияне жалуются на БпЛА
Поздним вечером 11 сентября в Курской области прогремели взрывы. Местные власти сообщили, что якобы один из российских городов атаковал беспилотник.
В результате "хлопка" в Курской области погибших нет. По словам местных властей, то незначительно пострадали несколько зданий.
Смотрите также Россия вдвое увеличила производство ракет: кто ей помогает получать западные технологии
Вспышки в российском городе
В ночь на 12 сентября дроны атаковали город Рыльск Курской области. Местный губернатор сообщил, будто с украинского беспилотника сбросили взрывное устройство. Российские власти заявили, что в результате атаки никто не пострадал – только выбило окна на улице Ленина. На место вызвали силовиков.
Спустя небольшой промежуток времени губернатор сообщил о повторной атаке БпЛА. Известно, что в местном админздании на той же улице повредило крышу, а также ударная волна выбила стекло.
БпЛА снова летают над Рыльском: смотрите видео
"Хлопок" процветает в России
- Сутки раньше беспилотники атаковали Белгородскую область. Тогда россияне заявили о сбитии ПВО 2 дронов.
- После атаки на авиабазу в Пскове россияне создали так называемую "терроборону" из добровольцев для защиты от дронов. Однако сбить БплА с беспилотника действительно слишком трудно – такой способ заменить ПВО не слишком удачен.
- Вообще, оккупанты начали экстренно перемещать ПВО по территории России – ее отправили поближе к критическим объектам. Например, оккупанты пытаются защитить стратегические заводы и логистические пути, расположенные в Новомосковске Тульской области.