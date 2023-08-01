"Угроза очевидна": в Кремле прокомментировали новую атаку дронов на Москву

Российские чиновники комментируют удар беспилотниками по Москве в ночь на 1 августа. Одни пропагандисты считают, что есть серьезная опасность, а другие обвиняют Украину в терроризме.

В Кремле высказались по поводу повторного удара дронами по российской столице. Об этом пишут российские пропагандистские СМИ, передает 24 канал.

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Что говорят в Кремле

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков считает, что "опасность действительно существует".

Угроза атак БПЛА на Москву очевидна, принимаем меры,

– коротко высказался Песков.

Мария Захарова, представительница российского МИД, была более словоохотливой. Она сравнила атаку беспилотниками башен "Москвы-сити" и теракт 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке, когда были атакованы башни-близнецы Всемирного торгового центра. Все это она наговорила в эфире российского пропагандистского телеканала. По ее словам, деловой центр "Москва-Сити" – гражданский объект, не имеющий отношения к военному блоку. Примечательно, что при этом Захарова избегает говорить о постоянных обстрелах Россией украинской гражданской инфраструктуры, во время которых гибнет много людей.

Зеленский компрометирует Вашингтон, проводя террористические операции по гражданской инфраструктуре,

– придумала она.

Удары России по гражданской инфраструктуре Украины

: 30 июля Песков охарактеризовал удар дронами по "Москве-сити" как "акт отчаяния на фоне неудач киевского режима". Теперь же "угроза очевидна". А что изменилось за два дня?

Россияне постоянно обстреливают территорию Украины оружием разного типа, запуская как ракеты, так и дроны "Шахеды". Причем в последнее время обстреливают не только жилые многоэтажки, но и учебные заведения, в том числе детские садики. Как спикер страны-террориста, Мария Захарова не считает преступлением обстрелы Одессы и других украинских городов противокорабельными ракетами. Например, ракетную атаку, во время которой был разрушен алтарь Спасо-Преображенского собора, в Кремле сначала отрицали, впоследствии сказали, что возле собора находились "иностранные инструкторы", а потом вообще перекинули вину на украинскую ПВО. Очень удобная позиция! Но за нее придется отвечать.

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Что известно об атаке по Москве 1 августа

Ночью столица России снова была атакована неизвестными беспилотниками, причем удар снова, как и 30 июля, пришелся на бизнес-центр "Москва-сити". В три утра взрывы были слышны в Одинцово – это город в Московской области. Был поврежден фасад "Москвы-сити" на уровне 21 этажа, приостановлена работа аэропорта "Внуково". Россияне же неистовствуют и призывают "бомбить Банковую".