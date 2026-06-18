Россия заявила о массированной атаке дронов: только на подлете к Москве их было до 200 БПЛА

Россияне всё сильнее ощущают на себе последствия так называемой "СВО". 18 июня дроны атаковали страну-агрессора, посеяв панику среди местного населения. Вражеская ПВО якобы сбила почти 2 сотни БПЛА только при подлете к Москве.

Об "успехах" в отражении налета беспилотников сообщает Минобороны России, а также мэр Москвы — российская столица понесла ощутимые последствия удара.

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Что в России заявляют об атаке?

По словам российских властей, по состоянию на 8:20 на подлете к Москве было сбито около 180 беспилотников. При этом мэр российской столицы Сергей Собянин подчеркнул, что силы ПВО продолжают работать.

"Результативная" работа ПВО: смотрите кадры последствий атаки

Минобороны страны-агрессора также заявило, что в течение ночи над различными регионами страны якобы перехватили и уничтожили 555 украинских БПЛА, из них 113 — над Брянской областью.

Кроме того, дроны фиксировали над территориями Белгородской, Курской, Воронежской, Орловской, Тульской, Калужской, Ростовской, Рязанской, Владимирской, Астраханской, Тверской, Ярославской, Костромской областей, Республики Крым и над акваторией Азовского моря.

Однако, пожалуй, самые серьезные последствия атаки фиксируются именно в Москве. Там под ударом оказался местный НПЗ. Из-за налета БПЛА, попыток ПВО перехватить дроны, попаданий и взрывов российскую столицу охватил черный густой дым.

Какова ситуация в Москве: смотрите видео

Местная администрация сообщает о работе экстренных служб и мерах по ликвидации последствий. В то же время в сети появились сообщения о пожаре в московском ТЦ "Садовод", который связывают с действиями ПВО.



Поврежденный ТЦ "Садовод" в Москве / Фото очевидцев

Интересно! Российские СМИ пишут, что эта атака стала крупнейшей за последние два года по количеству задействованных дронов.

Обстановка в России: смотрите видео

Кроме того, в ночь на 18 июня дроны достигли также города Гуково в Ростовской области и нанесли удар по местной нефтебазе. По словам губернатора, в результате атаки также был поврежден тепловоз и возникли пожары на двух коммерческих объектах.

Под ударом продолжает находиться и логистика противника. В частности, атаке подвергся железнодорожный мост через Северо-Крымский канал. Мониторинговые сообщества сообщают, что движение грузовых и пассажирских поездов будет полностью парализовано.