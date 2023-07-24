Мощный удар по кошельку: атака дронов на Москву будет иметь серьезные последствия для России
Утро 24 июля для Москвы снова началось не с кофе. Российскую столицу в очередной раз атаковали неизвестные беспилотники, что может больно ударить по экономике страны-агрессора.
Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Петр Черник. По его словам, утренний инцидент демонстрирует слабость российской ПВО.
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"И в стратегическом контексте это очень хорошо. Россия до сих пор остается вторым производителем вооружения в мире. Ее стабильные клиенты – от Бразилии до Индонезии – серьезно задумаются, стоит ли покупать ее хваленые комплексы С-350, С-400 или С-500", – отметил Черник.
Атака дронов на Москву будет иметь последствия для российской экономики: смотрите видео
Как известно, еще весной 2018 года Индия вышла из совместной с Россией программы по разработке перспективного истребителя пятого поколения Fifth Generation Fighter Aircraft (FGFA) на основе российского Су-57.
Кроме того, Алжир и Египет отказались от закупки российских истребителей Су-35.
"Этот процесс будет нарастать. Это удар по их технологическому уровню изготовления оружия и, конечно, по кошельку", – констатировал Черник.
Будут ли последствия для российско-украинской войны
Теперь можно говорить разве что о моральном значении дроновой атаки на Москву для украинцев. Чтобы получить военный эффект, нужно поражать стратегические объекты.
"Процесс продолжается. Рано или поздно будут нащупаны слабые звенья – и военный успех таки будет", – подчеркнул Черник.
Атака дронов на Москву 24 июля: основное
- Взрывы в российской столице раздались около четырех утра. В частности, увидели задымление возле минобороны страны-агрессора.
- Вероятно, за очередной атакой беспилотников стоит украинская разведка. Источники 24 Канала в спецслужбах информируют, что "все птички долетели до Москвы".
- Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов заявил, что процесс будет продолжаться и набирать обороты, пока россияне не уйдут из украинских территорий.