Кому выгодна атака дронов на Москву: израильский журналист назвал неожиданные варианты
Запуск беспилотников по Москве и области произвело большое впечатление на Россию. Некоторые даже радовались такому развитию событий. Версий о том, кто причастен к атаке, немало.
Пока не известно, кто стоит за атакой дронов в Москву. Дроны и беспилотники можно купить в любом военторге. Об этом 24 Каналу рассказал израильский журналист Цви Зильбер.
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Кто может быть причастен к атаке на Москву
Однако нельзя исключать, что это устроил и главарь ПИК "Вагнера" Евгений Пригожин в рамках его кампании. Он непрерывно критикует русские регулярные войска и минобороны России. Еще один их провал сыграл бы ему на руку.
Мы изо дня в день видим его "стендапы" в аудио- и видео-формате, где он постоянно "наезжает" на генералов, министра обороны,
– отметил Цви Зильбер.
Если беспилотники запускали из Подмосковья – это упущение ФСБ. Соответственно, нужно проверять работу федеральной службы и выяснять, как такое могли допустить.
"Есть опосредованные доказательства в пользу этой версии. После "дронопада" там начались аресты. Кого-то искали и арестовывали, происходили какие-то движения. Кого бы они арестовывали, если бы стреляли из Украины? Хотя технически возможно и то, и другое", – заметил журналист.Важно! В Украине отвергают причастность к запуску беспилотников в Россию.
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Реакция россиян была неожиданной
Интересно, что в русских пабликах это вызвало бурную, кое-где радостную реакцию. В частности, потому, что ударили по Москве. А в России другие регионы относятся к столице с завистью и злобой. Другим фактором, который вызвал такой состояние у россиян, стало то, что попадания были по Рублевке – элитному району, где живут олигархи. Упало что-то и вблизи путинской резиденции.
По этому поводу веселились и радовались как рядовые россияне, так и упомянутый Пригожин. Пропагандист Владимир Соловьев даже пытался их успокоить, мол, "чему вы радуетесь? разве жители Рублевки – это не россияне?".
Но народ радовался. И это тоже рисует картину отношений в российском обществе. Там совсем не все гладко и "ватно", как пытается показать их пропаганда,
– подчеркнул Зильбер.
Впрочем, война в какой-то момент неизбежно должна была перейти на территорию России. Современная война в значительной степени базируется на использовании дронов. Российские генералы до сих пор готовятся к старой войне. Если бы не помощь Ирану – в России было бы гораздо больше проблем.
Неожиданное предположение
В Украине же сфера, связанная с производством дронов, стремительно развивается.
"Я даже не исключаю, что какие-то энтузиасты, которые в своем гараже собирают беспилотники, могли организоваться в чате Whatsapp и устроить такой "фейерверк" в России", – предположил журналист.
Кто бы ни стоял за этой атакой – это значительная поддержка для украинцев, которые несколько предыдущих ночей подряд не спали и прятались в бомбоубежищах через ракетные обстрелы. Ночь 31 мая прошла спокойно.
Атака беспилотников на Москву: коротко
- Ночью и утром 30 мая россияне начали сообщать о запуске дронов в Москву и Подмосковье. Первоначально появилась информация о взрыве на 25 этаже жилого дома в Новой Москве. Никто из жителей не пострадал. Позже информировали о БПЛА на Рублевке.
- Минобороны России заявило, что якобы по городам выпустили 8 дронов. Хотя на самом деле даже из видео, активно распространявших местные, понятно, что это чистейшая ложь. В среднем в Москву и область посетили от 25 до 30 беспилотников.
- Российский диктатор Владимир Путин впоследствии подтвердил атаку на Москву. Уже традиционно во всех бедах обвинил украинскую сторону.