Россия повредила пятиэтажное здание в Павлограде: есть раненые, среди них – ребенок
Российские войска 7 ноября ударили беспилотниками по Павлограду на Днепропетровщине. В результате вражеской атаки есть раненые.
В результате атаки в городе вспыхнули несколько пожаров. Об этом сообщил руководитель ОВА Александр Ганжа.
Какие последствия ударов по Павлограду?
В Павлограде изуродованы многоквартирные дома, предприятие, автомобили, хозяйственные постройки.
В частности, повреждения получила пятиэтажка. Трое жителей дома ранены. Это 32-летний мужчина, 38-летняя женщина и 11-летняя девочка. Мужчину госпитализировали в состоянии средней тяжести, остальные пострадавшие будут лечиться амбулаторно.
Какие разрушения зафиксированы в других районах Днепропетровщины:
- В Новоалександровской и Николаевской общинах Днепровского района повреждена инфраструктура.
- На Никопольщине страдали райцентр, Марганецкая, Красногригорьевская и Мировская общины. Повреждены частный дом и инфраструктура.
- В Новопольском обществе на Криворожье россияне ударили по инфраструктуре.
Напомним, ночью враг нанес массированный удар баллистическими ракетами по Киеву и области. В столице повреждены жилые дома, детский сад и нежилое здание. Также был атакован Северный мост, движение им закрыли в обе стороны.