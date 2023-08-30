Взрывы то там, то здесь: реакция сеть на массовые ночные "хлопки" в российских городах
Сегодня неизвестные беспилотники атаковали важные стратегические объекты в России. В частности, под ударом оказался военный аэродром в Пскове и завод электроники в Брянске.
Конечно, уничтожение российских самолетов не осталось без внимания общества и самих россиян. Реакцию сети на неожиданные "прилеты" по территории России – публикует 24 Канал.
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Страшно, но снимаем
Россияне продолжают ловить эксклюзивный контент – для некоторых это уже даже обычное дело. Они едва не стремятся поймать такие кадры. Но почему-то после взрыва дрона россиянки почему-то начинают переживать и кричать.
Реакция россиянок на прилет в Брянск: смотрите видео
В Пскове россияне тоже начали переживать – даже отменили все планы и уезжают из города. Однако оккупанты перекрыли пути, поэтому приходится искать объезды – россиянин хочет доехать до Санкт-Петербурга или Москвы.
Бегство россиянина из Пскова: смотрите видео
В Орловские области тоже слышали какие-то "бабахи". Появилось видео прогулки россиян, в которую добавилось немного "острых ощущений". Они очень удивлены таким развлечениям – совсем не ожидали взрывов.
Смотрите видео атаки на Орловскую область: осторожно, присутствует нецензурная лексика
Реакция сети на события в России
В сети допусти, откуда же на Псков "готовилось нападение" – оказался город уже давно окружили треклятые "хохлы". Россияне любят подчеркивать, что это их главный враг, а здесь он уже прямо на подступах.
Враг уже стучится в дверь / фото из сети
Хотя существует и другая версия взрывов в России. По всей вероятности, начал уничтожать российские объекты уже известный любитель поджогов. Оккупанты не комментировали ситуацию.
Кто же поджег Россию: смотрите видео
Лучшие мемы о взрывах в России – смотрите в галерее
Ночная атака на Россию: что известно
- В Пскове во время атаки дронами на аэродром уничтожены 4 военно-транспортных самолета Ил-76. также известно о повреждениях других. Так самолеты используются для того, чтобы быстро опрокидывать личный состав и технику.
- Около 01:00 и 01:20, 30 августа, взрывы прогремели в Брянской области. Загорелся крупнейший в России производитель микроэлектроники "Кремной ЭЛ". В частности, он создает детали для ракетных комплексов "Искандер", самолетов и систем ПВО.
- Также в Москве перекрыли воздушное пространство и объявили план "Ковер". Оккупанты закрыли аэропорты Внуково, Домоедово, Шереметьево и Жуковский.