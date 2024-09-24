В Таганроге в результате падения БпЛА загорелся склад лесоматериалов

Днем 24 сентября российский Таганрог атаковали беспилотники. В результате вспыхнул склад лесоматериалов.

Один из дронов упал на предприятие. Об этом сообщают российские СМИ, информирует 24 Канал.

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Дроны атаковали Таганрог

Так, возгорание на складе лесоматериалов после падения БпЛА локализовано на площади 200 квадратных метров.

Огнем повреждена кровля здания и 4 легковых автомобиля, которые были припаркованы рядом.

Пострадавших и погибших пока нет.

Что известно о последних "хлопках" на территории России