Враг пытался атаковать Киевскую область "Шахедами": как отработала мобильная огневая группа
Источник:Сергей Наев
Россияне поздно вечером 28 ноября попытались атаковать Киевскую область ударными дронами типа "Шахед". ПВО успешно отработала по целям.
В результате атаки во вторник в Киеве не зафиксированы разрушения – в том числе и от обломков. ВСУ еще раз показали отличный результат.
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Детали атаки на Киев
Вечером 29 ноября в Киеве прозвучала воздушная тревога, вызванная угрозой применения россиянами дронов-камикадзе. В регионе успешно отработали силы ПВО. Пострадавшие или разрушения в результате падения обломков не зафиксированы. Критическая инфраструктура в норме.
Генерал-лейтенант Сергей Наев подчеркнул, что мобильные группы в Северной операционной зоне продолжают показывать хорошие результаты.
В частности, в период с 18:38 28.11. по 00:34 29.11.2023 во время очередного вражеского удара с применением беспилотных летательных аппаратов камикадзе типа ''Шахед'' на Киевском направлении мобильной огневой группой из состава Северной стратегической группировки войск был уничтожен один вражеский БПЛА,
– написал он.
Все вражеские дроны были уничтожены украинскими военнослужащими.
Атака ударными дронами
- В ночь на 29 ноября 2023 года противник атаковал ударными БПЛА с направления Приморско-Ахтарска. Также он запустил управляемые авиационные ракеты Х-59 из воздушного пространства оккупированной Херсонской области.
- Воздушным Силам удалось ликвидировать 21 "Шахед" и две из трех ракет – последняя не достигла своей цели. Основным направлением удара беспилотников была Хмельницкая область, ракет – юг страны.
- В Днепропетровской области было уничтожено 8 ударных БПЛА – их приземлили в Павлоградском, Новомосковском, Криворожском и Днепровском районах. Пострадавших или разрушений нет.