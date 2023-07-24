Атака беспилотников на Москву: военный эксперт объяснил, почему россиян не спасла ПВО

Атаки дронов по Москве безусловно влияют как на гражданских, так и на военных россиян. Но на этот раз, вероятнее всего, была только пристрелка.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, майор запаса ВСУ, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман. По его словам, атака дронов по Москве в очередной раз демонстрирует, что оккупанты имеют пробелы в собственной противовоздушной обороне.

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Почему не сработала ПВО

Как отметил Гетьман, вероятнее всего, тамошнее ПВО не приспособлено к уничтожению таких видов БПЛА. Но не стоит и исключать вариант, что тамошние боевые расчеты не имеют достаточного опыта борьбы с небольшими беспилотниками.

Очевидно, что оккупанты со временем смогут более или менее адаптироваться к таким атакам. Однако и беспилотники также будут совершенствоваться.

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Сейчас, вероятнее всего, была всего лишь разведка боем. Ведь, по предварительным данным, в Москве обнаружили всего два беспилотника. Со временем такие атаки будут сильнее.

Можно считать, что это была разведка. Вряд ли два беспилотника могут нанести существенный вред. Надеюсь, что следующие атаки будут более мощными. И не обязательно, чтобы это была Москва. Если Москва не может справиться с беспилотниками, то другие объекты вряд ли более сильно защищены. Поэтому их тоже будем доставать,

– отметил Гетман.

Атака дронов по Москве: коротко