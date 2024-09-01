Не только НПЗ: какие еще потери могли понести россияне в Московской области во время дроновой атаки
В ночь на 1 сентября была осуществлена беспрецедентная атака беспилотниками по территории России. Под ударами оказались 15 областей, в частности, Московская, где предположительно были поражены электростанция и НПЗ.
Всего на территорию России прилетело более 150 беспилотников. Экс-сотрудник СБУ Иван Ступак высказал в эфире 24 Канала мнение, что эту дроновую атаку можно считать знаковой.
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Вероятно не последняя атака
В ночь на 1 сентября беспилотники кружили над значительной частью российской территории. В Москве из-за атаки дронов прекратили работу аэропорты "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский", а 43 самолета приземлились на запасных аэродромах.
Кроме того, в Тверской области, возможно, оказалась под ударами электростанция в городе Конаково, а также газораспределительная сеть, расположенная в нескольких километрах.
Сейчас трудно сказать, насколько существенными являются эти повреждения. Однако украинские должностные лица еще две недели назад анонсировали, что отопительный сезон 2024 – 2025 года в Москве будет, если не сорван, то очень испорчен. Возможно, эта атака – именно об этом,
– предположил экс-сотрудник СБУ.
Соответственно, по его словам, можно сделать осторожное предположение, что это не последний прилет по энергетическим объектам Москвы и области.
В Московской области, кроме возможного поражения электростанции и НПЗ, также были зафиксированы пожары на территории одной из специальных частей главного управления генштаба России – это военная разведка, и на трех цементных заводах. Вроде бы неплохой "ассортимент",
– отметил Иван Ступак.
Что известно об атаке беспилотников на Россию 1 сентября
- Россияне сообщили ночью, что отражают атаку дронов, которые, в частности, летели на Москву. Мэр Сергей Собянин пояснил, что ПВО сбило несколько беспилотников в Московской области.
- Также сообщалось "о работе ПВО" в Брянской, Липецкой, Белгородской, Воронежской, Тульской, Рязанской, Тверской и Калужской областях. Дроны были сбиты над Тамбовской, Смоленской, Орловской и Ивановской областями.
- Кроме того, Собянин сообщил, о том, что был сбит беспилотник в районе Московского нефтеперерабатывающего завода. Также он заявил о возникновении "локального возгорания" в техническом помещении Московского НПЗ, где якобы упали "обломки" беспилотника.