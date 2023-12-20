Наша ПВО выходит на серьезный уровень: оперативная сводка от Свитана

Россия регулярно атакует Украину дронами-камикадзе, запуская их по новым маршрутам. Наши силы ПВО продолжают демонстрировать невероятную работу.

Военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан в ежедневной сводке для 24 Канала предположил, что враг будет постоянно запускать около 20 – 30 "Шахедов".

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Атака "Шахедами"

Свитан отметил, что в ночь на 20 декабря вражеские дроны-камикадзе шли преимущественно на Киев. Их сбивали на подходе к украинской столице.

То есть, заявил он, мы сбиваем их в полях, а это значит, что увеличивается количество мобильных групп и усовершенствуется система наведения и оповещения. Мобильные группы непосредственно включены в эту систему, поэтому с большой вероятностью могут перехватывать практически все цели, что летят.

Можно сказать, что наша ПВО выходит на серьезный уровень,

– сказал полковник запаса.

Он предполагает, что российские оккупанты каждую ночь будут запускать в пределах 20 – 30 "Шахедов". В то же время они будут пытаться следовать по новым маршрутам, чтобы как-то пройти сквозь нашу ПВО.

У России новая проблема на левом берегу

Полковник запаса отметил, что по левому берегу Днепра за сутки на наши позиции происходит примерно 10 вражеских атак. Поскольку нам не хватает снарядов, можно распределить боевую нагрузку на другой вид вооружения, например на дроны. И они выполняют свою задачу.

Ситуация на левом берегу Херсонщины / Скриншот Deep State Map

У россиян проблема – сыплются на голову дроны,

– заявил Свитан.

Он объяснил, что дрон может работать в радиусе 8 – 12 километров. Оккупанты же не могут растянуть на 300 километров фронта имеющееся у них количество средств РЭБ. Поэтому наши операторы дронов ищут эти проходы, где их нет, и накрывают захватчиков.

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