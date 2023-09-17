Россияне пожаловались, что дроны атаковали нефтебазу в Орле: там мощный пожар
Россияне снова жалуются на атаку дронов. Так, им привиделись беспилотники над оккупированным Крымом, а также в городе Орел.
Вражеское минобороны заявило о шести сбитых дронов над территорией Крыма. Об этом сообщают пропагандистские СМИ, информирует 24 Канал.
К теме В Москве задержали десятки рейсов: жалуются, что сбили беспилотник над столицей
Атака на нефтебазу в России
В сети обнародовали видео, якобы свидетельствующее об атаке на российский город Орел. По предварительной информации, БПЛА атаковали нефтебазу на территории области. Там продолжается мощный пожар.
Последствия атаки на город Орел: смотрите видео
Россияне заявили о новой атаке Крыма
По данным росСМИ, над временно оккупированным Крымом в ночь на 17 сентября было сбито 6 беспилотников.
Сначала российское минобороны сообщило об атаке двух дронов в районе западного побережья полуострова, а через пол часа отчиталось об обнаружении четырех беспилотников "над северо-западным и восточным побережьем".
В обоих случаях, по версии минобороны, речь шла о БПЛА самолетного типа, которые были уничтожены. Других подробностей – пока нет.
Сбитый дрон в Подмосковье
Мэр Москвы Сергей Собянин также успел заявить, что еще один беспилотник, пытавшийся совершить атаку на столицу, был якобы сбит силами ПВО в Московской области.
По его словам, это произошло в Раменском районе. Разрушений и пострадавших после падения обломков нет.
К тому же в заявлении минобороны России говорится об уничтожении беспилотника в Домодедовском районе.
Дежурными средствами ПВО уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Домодедовского района Московской области,
– заявили враги.
Другие подобные атаки в России
- В кремлевском минобороны заявили, что в ночь на 16 сентября якобы "пресекли атаку двумя БПЛА самолетного типа". Добавили, что "ПВО якобы "сбило дроны" над территорией Калужской и Тверской областей.
- Также в ночь на 26 августа пропагандисты в истерике закричали, что Московскую область якобы атаковал дрон". Также заявили, что якобы "успешно" отработала ПВО.
- Кстати, недавно глава министерства цифровой трансформации Михаил Фёдоров выложил в сеть интересное видео. На кадрах видно, как морские дроны атакуют российский корабль.