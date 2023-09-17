Россияне пожаловались, что дроны атаковали нефтебазу в Орле: там мощный пожар

Россияне снова жалуются на атаку дронов. Так, им привиделись беспилотники над оккупированным Крымом, а также в городе Орел.

Вражеское минобороны заявило о шести сбитых дронов над территорией Крыма. Об этом сообщают пропагандистские СМИ, информирует 24 Канал.

К теме В Москве задержали десятки рейсов: жалуются, что сбили беспилотник над столицей

Атака на нефтебазу в России

В сети обнародовали видео, якобы свидетельствующее об атаке на российский город Орел. По предварительной информации, БПЛА атаковали нефтебазу на территории области. Там продолжается мощный пожар.

Последствия атаки на город Орел: смотрите видео

Россияне заявили о новой атаке Крыма

По данным росСМИ, над временно оккупированным Крымом в ночь на 17 сентября было сбито 6 беспилотников.

Сначала российское минобороны сообщило об атаке двух дронов в районе западного побережья полуострова, а через пол часа отчиталось об обнаружении четырех беспилотников "над северо-западным и восточным побережьем".

В обоих случаях, по версии минобороны, речь шла о БПЛА самолетного типа, которые были уничтожены. Других подробностей – пока нет.

Сбитый дрон в Подмосковье

Мэр Москвы Сергей Собянин также успел заявить, что еще один беспилотник, пытавшийся совершить атаку на столицу, был якобы сбит силами ПВО в Московской области.

По его словам, это произошло в Раменском районе. Разрушений и пострадавших после падения обломков нет.

К тому же в заявлении минобороны России говорится об уничтожении беспилотника в Домодедовском районе.

Дежурными средствами ПВО уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Домодедовского района Московской области,

– заявили враги.

Другие подобные атаки в России