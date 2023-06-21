Горячее утро под Москвой: россияне жалуются о прилете сразу нескольких дронов

Россияне снова в истерике. По их словам, над селом Лукино в Новой Москве раздался мощный взрыв.

Таким образом, захватчики в очередной раз заговорили о якобы "атаке" беспилотников. Об этом сообщают пропагандистские СМИ, информирует 24 Канал.

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Так, очевидцы заявили о взрыве в небе над селом Лукино в Новой Москве. По их информации, это был якобы беспилотник, упавший возле реки Пахра.

Местные жители услышали громкий звук около 5 часов утра 21 июня. В настоящее время на месте падения обломков работают оперативные службы. Предварительно, пострадавших и разрушений нет.

Кроме того, еще два беспилотника якобы упали в районе поселка Калининец Наро-Фоминского округа Подмосковья. Около 5:30 утра местные жители услышали два взрыва с разницей в пять минут. Зону, где упали обломки, уже оцепили.

Отмечается, что первый дрон упал примерно в 20 километрах от этих.

Якобы "атака" дронов в России / фото росСМИ

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