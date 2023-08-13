Создают заграждения из гражданских суден: россияне прячут свои корабли в Черном море

После успешных украинских атак на российские суда россияне перестали чувствовать себя безопасно в Черном море. Из-за этого корабли не уезжают из вод вблизи Новороссийска.

Теперь оккупанты стараются всячески защитить свои корабли. Об этом 24 Каналу рассказала руководительница объединенного пресс-центра Сил охраны и обороны "Юг" Наталья Гуменюк, добавив, что используют для этого и гражданские суда.

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Изменения в Черном море

Удары украинских морских дронов по танкеру SIG и десантному кораблю "Оленегорский горняк" заставили россиян рассредоточивать свои суда в акватории вблизи Новороссийска.

Скрываются пока за юго-восточным побережьем Крыма. Главное, что изменилось: они образовали так называемый район досмотра судов, где собирают гражданские суда. Фактически, создают себе боновое заграждение, чтобы не быть поврежденными в результате атак,

– отметила Наталья Гуменюк.

Оккупанты поняли, что если подобные атаки морскими дронами уже произошли, то они еще непременно повторятся. Теперь фраза "можем повторить" работает против них самих.

Наталья Гуменюк об изменениях в Черном море после атак Украины: смотрите видео

Атаки морскими дронами: что известно