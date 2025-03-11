Более 300 дронов летели на Москву и другие регионы: все о самой масштабной атаке по России

В ночь на 11 марта Россия подверглась самой масштабной атаке беспилотников в 2025 году. Сообщается, что ряд регионов страны-агрессора атаковали более 300 БпЛА.

Этой ночью под основным массивом ударов оказались Москва и Подмосковье. Все, что известно о налете дронов на Россию, собрал 24 Канал.

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Что известно об атаке дронов на Россию

Атака дронов началась около четырех часов утра по местному времени. В минобороны страны-агрессора заявили, что их средства противовоздушной обороны якобы перехватили и уничтожили 337 беспилотников:

91 – над территорией Московской области

126 – над территорией Курской области

38 – над территорией Брянской области

25 – над территорией Белгородской области

22 – над территорией Рязанской области

10 – над территорией Калужской области

8 – над территорией Липецкой области

8 – над территорией Орловской области

6 – над территорией Воронежской области

3 – над территорией Нижегородской области

Утром российские телеграм-каналы также начали активно публиковать кадры последствий атаки дронов.

Этой ночью дроны летали над Россией: смотрите видео

Под основным ударом была Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что дроны сбивали над разными районами Московской области.

Отражена самая массовая атака вражеских БпЛА на Москву. На подлете к Москве сбито 74 БпЛА, на разных рубежах всего сотни боевых беспилотников,

– написал он.

Собянин также подтвердил падение обломков беспилотников в Раменском, Домодедово и на Домодедовской улице.

Из-за атаки БпЛА россияне ввели режим "Ковер", который предусматривает временные ограничения на прилет и вылет самолетов во всех столичных аэропортах. Речь идет в частности об аэропортах "Внуково", "Жуковский" и "Домодедово".

Дроны атаковали Москву и область / Фото: росСМИ

Российские СМИ утверждают, что один из дронов упал недалеко от аэропорта "Домодедово" на территории дистрибьюторского центра "Мираторг". Сообщается, что один сотрудник погиб, а еще трое ранены. Также на территории парковки вспыхнул пожар.

Благодаря российской так называемой системе ПВО обломки сбитых дронов попали в многоэтажки в Московской области. В частности было громко в городе Видное и поселках Высокий Берег и Александровка.

Важно! Украина неоднократно заявляла, что использует свои дроны для атак по военным объектам в России, однако, в отличие от страны-агрессора, никогда не бьет по российской гражданской инфраструктуре.

К тому же, по данным росСМИ, обломки беспилотника упали в лесопарк в московском районе Капотня, где расположен НПЗ "Газпромнефти".

Какие последствия атаки в других регионах России

Больше всего беспилотников этой ночью сбили над Курской областью, где российские войска недавно активизировались и пытаются вытеснить украинские силы.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко также подтвердил, что под ударом был военный аэродром в "Дягилево" в Рязанской области России.

У Липецкой области россияне сообщают об одном пострадавшем. Иронично, что мужчина сам признал, что он специально остановил машину, потому что хотел "посмотреть на беспилотник".

Тем временем в Белгородской области после атаки беспилотников без электричества остались 36 населенных пунктов Краснояружского и Ракитянского района. В селе Валуйки вспыхнул жилой дом.

После масштабной атаки дронов Следственный комитет России уже возбудил уголовное дело по статье "террористический акт". Очевидно, россиян не слишком волнует, что их войска каждую ночь совершают действительно террористические акты, атакуя гражданскую инфраструктуру, жилые дома, и энергетику в Украине.