Взрывы раздавались не только возле "Саваслейки": что известно о ночной атаке дронов на Россию

В ночь на 14 августа сразу несколько областей России атаковали беспилотники. Взрывы раздавались вблизи военных аэродромов, в частности в Воронежской и Нижегородской областях.

Местные жители жаловались на серию взрывов и пожары, которые вспыхнули после атаки беспилотников. Российские телеграмм-каналы также публикуют видео "тревожной" ночи, передает 24 Канал.

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Как прошла ночь в разных регионах России

В минобороны России заявили, что ночью российская система ПВО якобы сбила 117 дронов и 4 тактические ракеты "Точка-У".

Воронежскую и Курскую область атаковали дроны и ракеты, в самом Воронеже сообщили о нескольких пожарах.

37 БпЛА и четыре ракеты якобы уничтожили над территорией Курской области, еще 37 БпЛА уничтожено над Воронежской областью, 17 беспилотников уничтожено над территорией Белгородской области, 11 – над Нижегородской областью, 9 – над Волгоградской, 3 – над Брянской над Орловской и 1 – над Ростовской областью.

Дроны атаковали аэродром "Саваслейка"

В Нижегородской области России беспилотники якобы заметили над населенными пунктами Велетьма и Саваслейка. По информации местных жителей, в регионе раздавались примерно 10 взрывов.

Рядом находится военная авиабаза "Саваслейка", где дислоцируется филиал 4-го Государственного центра подготовки авиационного персонала и военных испытаний минобороны России. Сообщалось также, что территория рядом с авиабазой "Саваслейка" сейчас перекрыта.

Губернатор области заявил, что в регионе якобы работали силы противовоздушной обороны. Уже традиционно, по его словам, пострадавших нет.

Внимание, в видео присутствует нецензурная лексика! Дроны атакуют "Саваслейку": смотрите видео

Стоит отметить, что на этой авиабазе базируются МиГ-31К, которые являются носителями ракет "Кинжал" – этими ракетами Россия регулярно обстреливает Украину. Сейчас в России есть около 20 истребителей МиГ-31К. В то же время оккупанты имеют только три экипажа, которые могут применять ракеты "Кинжал" на МиГ-31К.

Неспокойно было и в Воронежской области

Воронежская область всю ночь находилась под атакой БПЛА. По словам самих россиян, атака дронов этой ночью на область была, вероятно, самой многочисленной за все время.

Губернатор Александр Гусев заявил, что якобы в Воронежской области сработала противовоздушная оборона.

В Воронежской области сбито несколько БпЛА, предварительно, пострадавших и повреждений нет,

– сказал он.

В то же время местные паблики писали, что во время налета беспилотников в Воронеже возник пожар. Вероятно, под ударом был военный аэродром "Балтимор", на окраине города. Телеграмм-каналы также публикуют видео удаленного пожара со звуками взрывов.

Россияне сообщают также об атаке дронов и взрывах в Борисоглебске. Город расположен в 200 километрах к востоку от Воронежа. Там, по данным из открытых источников, также расположен военный аэродром.

После атаки беспилотников в Воронежской области вспыхнул пожар / Фото: росСМИ

Что происходило в других областях

Не менее "взрывной" была ночь и в других областях России. В частности в "знаменитой" Курской области, по предварительной информации от местных, слышали по меньшей мере 2 взрыва. Россияне традиционно заявили, что противовоздушная оборона якобы отражает атаку украинских дронов.

Телеграмм-каналы также сообщали о взрыве, который прогремел в Железногорске, что на северо-западе Курской области.

Также 17 беспилотников якобы уничтожили над Белгородской областью. Россияне заявляют, что после атаки в Шебекино якобы вспыхнула квартира и обвалились плиты в жилом доме. Повреждена линия газоснабжения, в то же время пострадавших нет. Позже губернатор Гладков ввел режим чрезвычайной ситуации регионального уровня на всей территории области.