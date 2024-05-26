Дроны атаковали 3 региона России: губернаторы наперегонки пишут о "работе ПВО"

26 мая 2024, 07:48
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Беспилотники не дают спокойно спать россиянам, что является прямым следствием войны, развязанной против Украины. Оккупанты заявляют об атаке дронов по территории Курской, Брянской и Орловской областей.

Утром 26 мая губернатор Курской области России Алексей Смирнов написал, что ночью БПЛА самолетного типа фиксировали в небе над регионом. Также он поспешил акцентировать на "работе ПВО", как и руководители других российских регионов, где летали дроны, – информирует 24 Канал.

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Неспокойная ночь в России

Сообщение о воздушной опасности появилось в телеграм-канале российского чиновника около 00:16 (26 мая). Смирнов призвал людей быть бдительными, одновременно отмечая, что средства противовоздушной обороны якобы готовы к работе.

Этой ночью семь украинских беспилотников самолетного типа ПВО сбила в Рыльском и Курчатовском районах Курской области,
– впоследствии заявил Смирнов.

Вместе с тем губернатор, обращаясь к местным, сказал им не касаться обломков дронов и даже не приближаться к ним. Собственно, отбой воздушной опасности для россиян в Курской области объявили около 06:45. То есть всю ночь было неспокойно.

Обратите внимание! Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявлял, что также один беспилотник самолетного типа якобы был ликвидирован над его регионом. Собственно, над Брасовским районом. По словам вражеского чиновника, пострадавших нет.

А вот о дронах в Орловской области писал губернатор Андрей Клычков. Как он утверждает, противовоздушная оборона России якобы ликвидировала 3 беспилотные летательные аппараты и "пострадавших нет".

У врага – проблемы

  • Российское наступление на севере Харьковской области, которое оккупанты начали 10 мая, потерпело неудачу. Аналитики констатировали, что кремлевские командиры отказались задействовать резервы – как раз из-за нехватки живой силы захватчики провалили операцию.
  • Вместе с тем Силам обороны Украины удалось отражать атаки и закрепиться на оборонительных рубежах. Кроме того, наши защитники уничтожили немало представителей российской армии. Потери на соответствующем участке составляли 8 россиян к 1 украинцу, по словам президента Зеленского.
  • Следует также упомянуть, что в российском городе Белгороде вечером 25 мая прозвучало около 20 взрывов. Вражеские телеграм-каналы писали о попадании в жилой дом и пожар. Вероятно, горел также автомобиль и получили повреждения здания на разных улицах населенного пункта, хотя и захватчики писали о "работе ПВО".

Автор: Мар'ян-Сергій Чупак