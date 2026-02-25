Об этом в эфире 24 Канала рассказал военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко, добавив, что на Воткинском заводе, куда прилетели "Фламинго", есть разрушения. По его словам, не исключено, что такие удары будут повторяться, если враг начнет восстанавливать мощности этого предприятия.

Смотрите также "Фламинго" могли побить мировой рекорд, поразив топзавод Путина: какие последствия ждут Россию

Атака на Воткинский завод: какое оружие там изготавливали?

Спутниковые снимки четко показывают, что на месте были попадания ракет "Фламинго", о чем заявил украинский президент. Они добрались до цели и преодолели расстояние в 1,4 тысячи километров. По словам военнослужащего, Воткинский завод в Удмуртии особенный тем, что является одним из старейших в России.

Он занимался металлом и сейчас это делает частично, работая на ВПК. Позже был перепрофилирован в предприятие по производству компонентов и ракет, не только "Искандер", говорится о ракетах наземного базирования стратегического назначения "Ярс". Это фактически межконтинентальная баллистика,

– отметил Мусиенко.

По его словам, завод производит также и ракеты "Булава" – это оружие морского базирования, которое запускается с атомных подводных лодок и тоже может нести ядерку. Как отметил военнослужащий, этот удар демонстрирует, что Россия не способна защитить в том числе и объекты, которые связаны с ядерным вооружением, которым хвастается Путин. Они сегодня являются уязвимыми.

Россия усилила производство баллистики

С середины 2023 года, как заметил Мусиенко, в России начали возникать существенные проблемы в производстве баллистических ракет. Количество изготовленных новых единиц уменьшилось. Враг отдал предпочтение ударам по Украине с помощью стратегической авиации, запуская ракеты Х-101, Х-155. Объем ракет достигал иногда более 100 за одну атаку.

Позже, по словам военнослужащего, в результате успешной операции СБУ в июне 2025 года удалось уменьшить потенциал России в носителях крылатых ракет. Противник стал меньше применять крылатые ракеты по сравнению с прошлыми годами, зато начал наращивать изготовление баллистических.

Однако Россия с помощью сотрудничества с Ираном, Северной Кореей и косвенно с Китаем увеличила производство баллистики. Мы увидели, что за январь 2026 года ею была применена 91 баллистическая ракета. Это немало. 91 надо умножить на 2 и становится понятно, сколько нужно ракет-перехватчиков, чтобы их сбить,

– озвучил Мусиенко.

Он отметил на том, что Украина до сих пор не имеет возможности полноценно защититься, ведь испытывает недостаток систем ПВО. Поэтому, по словам военнослужащего, в этой ситуации было принято решение, что стоит не только искать возможности сбивать вражескую баллистику в воздухе, но и наносить удары по местам ее производства в России.

"Эта стратегия выполняется для того, чтобы уменьшить способности врага, отсрочить те удары, которые он планировал осуществить в ближайшее время по территории Украины", – подытожил Мусиенко.

