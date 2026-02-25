Про це в етері 24 Каналу розповів військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко, додавши, що на Воткинському заводі, куди прилетіли "Фламінго", є руйнування. З його слів, не виключено, що такі удари повторюватимуться, якщо ворог почне відновлювати потужності цього підприємства.

Атака на Воткинський завод: яку зброю там виготовляли?

Супутникові знімки чітко показують, що на місці були влучання ракет "Фламінго", про що заявив український президент. Вони дісталися цілі та подолали відстань у 1,4 тисячі кілометрів. Зі слів військовослужбовця, Воткинський завод в Удмуртії особливий тим, що є одним із найстаріших в Росії.

Він займався металом і зараз це робить частково, працюючи на ВПК. Пізніше був перепрофільований на підприємство з виробництва компонентів і ракет, не тільки "Іскандер", мовиться про ракети наземного базування стратегічного призначення "Ярс". Це фактично міжконтинентальна балістика,

– зазначив Мусієнко.

З його слів, завод виготовляє також і ракети "Булава" – це зброя морського базування, яка запускається з атомних підводних човнів й теж може нести ядерку. Як наголосив військовослужбовець, цей удар демонструє, що Росія не здатна захистити зокрема й об'єкти, які пов'язані з ядерним озброєнням, яким хизується Путін. Вони сьогодні є вразливими.

Росія посилила виробництво балістики

З середини 2023 року, як зауважив Мусієнко, у Росії почали виникати суттєві проблеми у виробництві балістичних ракет. Кількість виготовлених нових одиниць зменшилась. Ворог віддав перевагу ударам по Україні за допомогою стратегічної авіації, запускаючи ракети Х-101, Х-155. Обсяг ракет сягав іноді понад 100 за одну атаку.

Пізніше, зі слів військовослужбовця, внаслідок успішної операції СБУ у червні 2025 року вдалося зменшити потенціал Росії в носіях крилатих ракет. Противник став менше застосовувати крилаті ракети порівняно з минулими роками, натомість почав нарощувати виготовлення балістичних.

Однак Росія за допомогою співпраці з Іраном, Північною Кореєю та опосередковано з Китаєм збільшила виробництво балістики. Ми побачили, що за січень 2026 року нею було застосовано 91 балістичну ракету. Це немало. 91 треба помножити на 2 і стає зрозуміло, скільки потрібно ракет-перехоплювачів, аби їх збити,

– озвучив Мусієнко.

Він зауважив на тому, що Україна досі не має змоги повноцінно захиститися, адже відчуває нестачу систем ППО. Тому, зі слів військовослужбовця, в цій ситуації було ухвалене рішення, що варто не тільки шукати можливості збивати ворожу балістику у повітрі, а й завдавати ударів по місцях її виробництва в Росії.

"Ця стратегія виконується для того, щоб зменшити спроможності ворога, відтермінувати ті удари, які він планував здійснити найближчим часом по території України", – підсумував Мусієнко.

