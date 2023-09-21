Осколочные травмы и переломы: как чувствуют себя пострадавшие после ракетного удара по Черкассам

Российские захватчики 21 сентября нанесли ракетный удар по всей Украине. Так, в Черкассах обломки российской ракеты попали в гостиницу, где пострадали люди.

В настоящее время шесть человек, получивших ранения, находятся в больнице, где получают помощь от медиков. Один человек от госпиталя отказался.

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Что известно о пострадавших в Черкассах

Заместитель директора по хирургической работе в одной из черкасских больниц Виталий Григорьев рассказал, что травмированные получили ранения средней тяжести. По его словам, тяжелых ранений – нет.

Шесть человек госпитализированы в отделение нейрохирургии, хирургии, травматологии. В нейрохирургии – это травма головы. У одного перелом позвоночника, у остальных внутреннее кровотечение незначительно и перелом кисти,

– сказал медик.



Виталий Григорьев рассказал о пострадавших в Черкассах / Фото Суспильного

Одним из пострадавших является мужчина, по имени Николай. Он на момент взрыва находился на третьем этаже гостиницы.

"Отдыхал, именно был крепкий сон, потом раздался взрыв. Все заволокло дымом. Мы хотели через середину залезть. И мы полезли уже через те завалы", – рассказал пострадавший.



Николай пострадал в гостинице в Черкассах / Фото Суспильного

Он также добавил, что чудом выжил, однако получил осколочную травму на руке, ноге, а также рваную рану на груди и плече.

Кроме того, руководитель черкасской службы экстренной помощи Игорь Фесун отметил, что за медицинской помощью обращались и жители соседних домов.

У людей тоже вылетели окна. Это старый район, здесь живут люди постарше,

– подчеркнул он.



Игорь Фесун сказал о вызовах скорой в Черкассах после падения обломков / Фото Суспильного

Напоследок Фесун отметил, что были вызовы на ситуативные реакции, в частности, повышение давления у этих людей, но ситуация в городе была контролируемая.

Что известно о попадании по гостинице в Черкассах