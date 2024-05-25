Враг попал в "Эпицентр" в Харькове: количество людей в здании будут считать по видео с камер

Россияне днем 25 мая нанесли циничный удар по "Эпицентру" в Харькове. Предварительно, во время атаки в гипермаркете было около 200 человек.

Однако точное количество людей, которое находилось в торговом центре "Эпицентр" в Харькове на момент обстрела Россией, будут определять с помощью записей с видеокамер. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Харьковской городской прокуратуры Дмитрий Чубенко.

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Десятки заявлений от родственников

Как сообщил представитель прокуратуры, в торговый центр, который находится на Салтовке, было попадание УМПБ Д-30. Дмитрий Чубенко отметил, что скорее всего количество погибших и пострадавших из-за очередного военного преступления российских захватчиков будет увеличиваться и в дальнейшем. Поэтому, соответствующие службы уже готовятся к серьезным последствиям.

По состоянию на эту минуту прокуроры изъяли серверы с камер наблюдения в торговом центре. Такие действия обусловлены необходимостью узнать, сколько же людей было внутри на момент попадания авиационного боеприпаса. По его словам, сейчас правоохранители получили уже не менее десяти заявлений от родственников людей, которые были внутри.

Пока что таких лиц считают пропавшими без вести.

Важно, что эти серверы с видеокамер помогут подсчитать, сколько людей было внутри, потому что из-за сильного пожара тела могут быть сильно изуродованы или от них вообще ничего не останется. Наличие видео будет подтверждением, что человек был там,

– подчеркнул Чубенко.

Подробности о вражеском ударе: коротко

Около 16:06 в Харькове прогремел взрыв. Через несколько минут глава ОВА Олег Синегубов сообщил о попадании по гражданской торговой инфраструктуре. Как оказалось, оккупанты целенаправленно ударили по строительному гипермаркету "Эпицентр".

Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов впоследствии сообщил, что оккупанты ударили 2 КАБами по строительному гипермаркету. Вскоре стало известно известно о 2 погибших.

В торговом центре загорелись лакокрасочные изделия, древесина, также вспыхнула обшивка магазина и товары, которые были расположены внутри. Из-за этого возник сильный едкий дым, который окутал весь огромный торговый центр.